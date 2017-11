Los dos consejos del abogado de 'La Manada' a sus clientes antes de su declaración: que "estén tranquilos y cuenten la verdad"

Agustín Martínez Becerra, abogado de tres miembros de La Manada acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines a una joven madrileña, ha pedido a sus clientes antes de su declaración este miércoles en la vista oral del juicio que "estén tranquilos y cuenten la verdad".

A su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona minutos antes de la declaración de los acusados, Agustín Martínez Becerra ha explicado a los medios que "ayer, como consecuencia de la prolongación a la tarde de la sesión, simplemente pudimos tener un intercambio de palabras en relación con que estuvieran tranquilos y que cuenten la verdad".

El abogado ha precisado que "todavía no es el momento de defenderlos, es el momento de escucharlos, es el momento de que cada uno dé su versión de los hechos, que entiendo que coincidirá en líneas generales con lo que expresaron en su día cuando declararon ante el juzgado de instrucción".

Está previsto que al menos estos tres acusados contesten a las preguntas del Ministerio fiscal y de la acusación particular, pero no a la representación del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad foral, al entender que estas dos representaciones son "puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas". "Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular", ha indicado.

En cuanto a la reacción que tuvieron los acusados durante la jornada del martes, en la que se exhibieron los vídeos, Agustín Martínez Becerra ha señalado que "no tuvieron ningún tipo de reacción, se vieron todos las imágenes, no se trata de la reacción que tuvieran ellos, ni de la reacción que tuviera el abogado de la acusación, ni de la que tenga yo, sino de la reacción que tengan los jueces al verlo y saquen las conclusiones pertinentes de lo que se trata".

"JUSTICIA CON MAYÚSCULAS"

Martínez Becerra ha añadido que "lo que se venía buscando en este juicio era justicia con mayúsculas y eso es lo que sin lugar a dudas se va a encontrar, y en esa justicia no cabe otra que una sentencia absolutoria". En ese sentido, ha sostenido que "se está a punto de llegar al epílogo del juicio y no ha habido ni una sola prueba que acredite lo que se dice de contrario, más bien todo lo contrario, lo que nos hemos encontrado son contradicciones".

Además, ha señalado que está "intentando mantener una cierta distancia con lo que leo porque intento no llegar aquí y hacer desmentidos sobre lo que se pública, pero es cierto que constantemente repiten los medios una cantinela de que tal testigo se ha ratificado en lo que dijo". "No es así, los testigos en primera instancia siempre ratifican, pero después matizan y lo hacen de manera absolutamente contundente, dejando buena parte de lo que declaran sin sentido en relación con lo que en su día declararon", ha dicho.

