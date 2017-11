Más de tres millones de personas se han dejado seducir por esta curiosa pareja. Son las últimas incorporaciones del centro Heartland Animal Hospital and Vet Services de Listowel (Ontario, EEUU): un perrete juguetón y un ternerillo recién nacido.

Los dos protagonizan el exitoso vídeo publicado por el hospital veterinario en su perfil de Facebook, que ya han compartido 60.000 personas y que acumula más de 35.000 reacciones.

El vídeo muestra a uno de los colegas caninos más jóvenes del centro tratando de jugar con el ternero que acaba de ser examinado por el veterinario. El análisis rutinario se completa con "pequeños olisqueos y diminutos besos 😂 🐶 😘", escriben desde el centro. "¡Se ha determinado que el estado de salud del ternero es perfecto! Gracias a la madre del Dr. Turcker [nombre del perrete] por dejarnos compartir el vídeo de su trabajo ❤️❤️", bromean.