Natalia Sánchez, sobre el acoso: "El micromachismo es el peligro real de este problema"

Las víctimas de acoso sexual en la industria del cine y del espectáculo sigue en aumento. En España, la directora Leticia Dolera o la presidenta de la Academia de Cine Yvonne Blake han denunciado que sufrieron acoso y abusos durante su carrera. Ahora, la actriz Natalia Sánchez también se ha pronunciado sobre el acoso sexual, declarando a La Vanguardia que ella también ha vivido "situaciones muy incómodas".

La actriz acudió el lunes 20 de noviembre a la fiesta People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida, que tuvo lugar en el Palau Reial de Pedralbes, de Barcelona. Allí la actriz, conocida por ser protagonista de Los Serrano, contó que también había sufrido acoso sexual dentro de la industria cinematográfica, pero aseguró que se vive en todos los sectores y empleos.

"Ocurre en el día a día [...] gente que se permite hacer comentarios sobre tu sex appeal o lo apetecible que eres. Y no tienen por qué; si tú no has dado permiso para esas actitudes es una violación de tu intimidad", sentenció Sánchez, quien aseguró que si viviese una situación de acoso hoy en día, no habría reaccionado igual.

"Cuando a mí me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude", contó la actriz, que reinvindicó que hay que dotar a las instituciones públicas de herramientas y protocolos para proteger a la víctima. "Los hombres juegan un papel importante en apoyarnos [...] que no tenga que ser la mujer quien se gire y pregunte '¿Por qué me dices eso?' sino el compañero de al lado. Y si ves algo en la calle, que lo denuncies", comentó Sánchez, que aseguró sentirse orgullosa de poder "dar voz" a quienes no pueden.

La actriz, que se encuentra de gira hasta junio con la obra Oleanna junto a Fernando Guillén Cuervo y donde se aborda el acoso sexual tan presente hoy en día, resaltó que el acoso sexual no solo se da en agresiones concretas. "Viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada. No es sólo un caso, ni en un momento de tu vida. El micromachismo, socialmente aceptado, es el peligro real de este problema y está detrás de todo; no se trata solamente del caso concreto de una agresión", declaró la actriz, que quiso llamar la atención sobre las diversas actitudes machistas que acaban constituyendo el acoso.

"Un maltrato psicológico puede resultar igual de fuerte que uno físico. Por ejemplo, que entre una chica en tu camerino y te diga 'Es que este tío me acaba de hacer sobre el escote que...", añadió.