Tristán Ulloa está muy cabreado y así se lo ha querido demostrar a sus seguidores de Instagram. Este martes por la noche el protagonista de Lucía y el sexo decidió compartir en esta red social una llamativa imagen del cielo de Madrid con un encendido mensaje.

En la parte superior de la foto se ve un espléndido cielo azul interrumpido por una enorme boina gris que planea sobre los edificios y todos los habitantes de la capital. Es la imagen más evidente de los altos índices de contaminación que han obligado al Ayuntamiento a activar el denominado escenario 2 del protocolo anticontaminación, que implica la prohibición de aparcar en la almendra central de la capital a los no residentes y la limitación de velocidad a 70 kms/hora.

Esa situación ha hecho que Ulloa saque las uñas para mandar un mensaje a todos aquellos que contribuyen en su día a día a dibujar este panorama, especialmente a aquellos que no dejan el coche pese a este panorama. "Mil gracias a los insolidarios, a los que anteponen su ideología o su confort individual a la salud pública. Gracias por tanta mierda", escribe en su comentario, que ha sido celebrado por muchos fans y que también le ha costado alguna discusión.

Uno de los usuarios responde a Ulloa con un ataque, que el actor no ha ignorado y ha respondido explicando qué medidas toma a nivel individual personal. "Supongo que tú tienes CERO culpa del tema, ¿no?", le pregunta. "No soy un santo pero trato de no boicotear a mis hijos o a mí mismo que a veces me cuesta respirar. Me desplazo varias veces al día por la ciudad y procuro hacerlo siempre en metro o vehículo eléctrico de alquiler", ha respondido.