Un tuitero revela el vínculo entre el presentador de 'Art Attack' y Harry Potter

Harry Potter no deja de sorprender. El mundo mágico creado por J.K Rowling, que ahora puede explorarse en una gran exposición en Madrid, está lleno de anécdotas y alguna tiene carácter español.

Es el caso de la que ha revelado este miércoles un tuitero. Jordi Cruz, el presentador del mítico Art Attack, le puso voz a uno de los personajes más destacados de la saga: Fred Weasley.

Jordi Cruz, presentador de Art Attack, puso la voz en español a Fred Weasley.

RT si no lo sabías. pic.twitter.com/vUN8TZjbPN — Hogwarts (@Hogwartssite) 21 de noviembre de 2017

Su mensaje no sólo ha tenido más de 2.000 retuits, sino que ha generado una gran cantidad de reacciones de sorpresa:

@JordiCruzPerez Hola artemaníacos, para hacer esta varita necesitareis algo tan facil como una barra de plutonio enriquecido. — SrMustacho88 (@SrMustacho88) 22 de noviembre de 2017

Jajaja me di cuenta este verano 😂😂 — Xarly CineON (@Senhorinos) 22 de noviembre de 2017