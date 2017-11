La ANC y Òmnium Cultural han contratado hasta ahora un total de cinco vuelos chárter a Bruselas para la manifestación que organizarán en la capital belga el 7 de diciembre con la que quieren que Europa "despierte" ante el conflicto político catalán.

Esto es lo que tratarán de conseguir en una marcha con el lema Europe Wake up! Help Catalonia, con el que pedirán a las instituciones europeas que "dejen de dar la espalda a un problema que no es interno sino europeo", ha explicado el vicepresidente de la ANC, Marcel Mauri, en una rueda de prensa este jueves acompañado del de Òmnium, Agustí Alcoberro.

"Tenemos la voluntad de decirle a las instituciones europeas que esta vez no han estado a la altura", ha explicado a Mauri, que ha insistido en que quieren criticar lo que creen una falta de calidad democrática del Estado, porque aseguran que si los derechos fundamentales están en peligro en Catalunya también peligran los valores europeos.

Los vicepresidentes de las entidades soberanistas confían en que las instituciones europeas empiecen así a reaccionar, y que lo hagan también después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre 'sean cuales sean los resultados'.

Mauri ha dicho que quieren llevar a Bruselas el espíritu puesto las movilizaciones independentistas de Catalunya como ejemplo de civismo y pacifismo, y lideradas por los presidentes de estas dos asociaciones -Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium)-, que ahora "están injustamente en prisión".