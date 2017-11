¿Cómo destrozar mil euros en maquillaje? Para este niño fue bien sencillo

Estas imágenes herirán la sensibilidad de todos los amantes del maquillaje y del orden y la armonía en general. Las compartió a través de Facebook, Brittney Nelson, una maquilladora de Georgia (Estados Unidos). Visitó una tienda Sephora y se encontró con este destrozo.

"1.300 dólares [algo más de mil euros] en sombras de Make Up Forever destruidas esta tarde en Sephora por un niño pequeño. Estoy segura de que él o ella pensó que eran témperas y no tenía ni idea de la que estaba liando. Toneladas de producto destruido y dependientes enfadados de Sephora no son la mejor combinación. Mamás, por favor, comprad vuestro maquillaje sin vuestros pequeños humanos", escribió en su publicación.

Sus fotos han sido compartidas 27.000 veces y han generado más de 21.000 comentarios, muchos expresando su duelo por las sombras de ojos, otros criticando a los adultos que no vigilaron a su hijo y otros que recuerdan que los niños son precisamente eso, niños, y en ocasiones hacen trastadas de este tipo.