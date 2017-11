Consentimiento para 'dummies': el vídeo que explica cómo no violar con tazas de té

"Todo lo que no sea sí, es no". Es lo que defienden los movimientos y asociaciones feministas referido a los últimos acontecimientos sobre agresiones sexuales y machismo que están teniendo en el mundo. No sólo por los escándalos de abusos sexuales en Hollywood, sino también por el caso de la presunta violación múltiple que tuvo lugar en 2016 en Pamplona por parte de la Manada.

Por eso, muchos usuarios de las redes sociales han rescatado un vídeo de hace años, en el que se explica lo que es el consentimiento con tazas de té. Por si alguno no lo entiende aún.

En el vídeo, que lleva más de 620.000 reproducciones en Facebook y es de Blue Seat Studios, el narrador explica lo que es el consentimiento: "Imagínate que, en vez de empezar una relación sexual con alguien, te ofreces a prepararle una taza de té". Explica que si alguien no está seguro de querer una taza de té, nadie tiene derecho a obligarle a tomarla. "Y si la persona está inconsciente, no quieren té y no te pueden contestar si quieren o no quieren té", continúa el vídeo.

"Si eres capaz de entender que alguien no quiere una taza de té, ¿por qué es difícil entenderlo cuando se trata de sexo?", finaliza el vídeo.