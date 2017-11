El sentido tuit de agradecimiento de Jordi Évole a Bob Pop tras revelar que fue violado que triunfa en Twitter

El periodista Jordi Évole ha lanzado un sentido mensaje de agradecimiento al crítico de televisión , experto en moda, escritor, bloguero y colaborador de Late Motiv—de #0—, Roberto Enríquez —Bob Pop—, quien en la noche del pasado martes dejo sin aliento a los espectadores al recordar la dura experiencia que vivió hace 25 años, cuando fue violado, y con su posterior reflexión sobre cómo se siente un ser humano tras una vivencia así.

"Lo pasé muy mal vomité, lloré, fue una mierda, me dio todo mucho asco... pero al siguiente día me reía, salía con amigos... porque había un subidón, además del dolor, porque cuando crees que te van a matar y sigues vivo, es de puta madre", rememoró Enríquez, quien lanzó un contundente mensaje: "Es un buen momento para que la gente que se permite juzgar a una víctima de la agresión de una manada de hijos de puta o de un solo hijo de puta, que esa gente sepa que al día siguiente estás hecho una mierda, es una putada, pero también te tienes que reír porque lo más importante es que has sobrevivido", afirmó Bob Pop.

Évole ha aplaudido la decisión de Bob Pop de contar lo sucedido hace 25 años ante una cámara de televisión, y ha mostrado también su gratitud por dar ejemplo:

Las palabras de Évole no han caído en saco roto, generando más de 1.000 retuits, más de 2.200 'me gusta' y decenas de comentarios. El primero, el del propio Bob Pop:

Gracias a ti, Jordi. Un abrazo enorme. — Roberto Enríquez (@BobPopVeTV) 22 de noviembre de 2017

Increíble como intentáis desde algunos sectores CRIMINALIZAR a los propios jueces. Ningún juez criminaliza a las víctimas de un abuso, simplemente hacen su trabajo. Vais de progres pero sois unos verdaderos fascistas. — Hugo Álvarez (@Hvarez) 22 de noviembre de 2017

Su trabajo es obviar pruebas como conversaciones de whatsapp en las que hablan de próximas violaciones y acopio de drogas para ello? Y sin embargo aceptar pruebas q demuestran q la chica solo quiere seguir adelante con su vida?BRAVO machote, piensa en las mujeres de tu familia... — Serendipia (@Serendipia_vlc) 22 de noviembre de 2017

Esto si que es ser un MACHOTE, y tener las cosas bien puestas. — iman (@iman_2404monica) 22 de noviembre de 2017

Personas como tú merecen la pena! #valentía — Martha (@siempreilusion) 22 de noviembre de 2017

Muy valiente como siempre @BobPoopVeTV , muestra la criminalización de las víctimas. Gracias BobPop — Antonio López ✊ (@PezAntonio) 22 de noviembre de 2017

