Famosa reinterpreta su famoso villancico para lanzar un poderoso mensaje a los padres

El anuncio navideño de Famosa ya no es lo que era. La casa de juguetes ha reinterpretado su clásico villancico y le ha dado un aire mucho más 'millennial' con adolescentes como protagonistas. Aunque la música es la misma, las muñecas no caminan hacia el portal y los niños no tocan la pandereta. Ahora los protagonistas son adolescentes que discuten con sus padres, que se hacen selfis, que van a discotecas... Todo para recordar que antes de lo que crees, tus hijos dejarán de jugar. "Ahora que todavía quieren #JuegaConEllos", clama la campaña.