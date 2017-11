Pregunta si "habrá justicia en el caso de 'La Manada' tras repasar decenas de sentencias 'polémicas' e incendia Twitter

Un tuitero, @sesensato1, ha lanzado una pregunta en Twitter preguntado si habrá justicia en el caso de La Manada, tras lo que se ha respondido afirmando que cree "que no" e ilustrando su afirmación con decenas de noticias de prensa sobre sentencias judiciales, cuando menos, polémicas.

Noticias como "un juez no aprecia violencia en el abuso sexual a una niña de 5 años 'porque no opuso resistencia'", "Degüella y asesina a su ex pareja tras 30 puñaladas y le reducen la pena por no haber 'ensañamiento'" o "cárcel para una mujer que incumplió visitas de la hija al padre, condenado por agresión física, psíquica y sexual", han generado la indignación generalizada, convirtiendo el hilo en viral.

Lanzo una pregunta:



Habrá justicia en el caso de "La Manada"?

-Yo creo que no.



Abro hilo 👇 — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

Antes de empezar con el hilo, advierto que si no quieren indignarse, no lo lean. #JusticiaPatriarcal 20 de noviembre de 2017

Este año, España ha sido elegida por segundo año consecutivo, como el país con la justicia más machista. pic.twitter.com/WTl7jixtPR 20 de noviembre de 2017

Entre las sentencias por las que se lleva tan distinguido galardón tenemos ésta, no apreciar violencia en la violación de una niña de 5 años, por no oponer resistencia. pic.twitter.com/yGPQnRjuoV — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

Ese juez, le rebajó la condena de 9 a 3 años porque la niña volvía habitualmente porque "recibía todo tipo de regalos". pic.twitter.com/7RxBRtslsZ — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

El TC, avaló una ley en la C. Valenciana, la cual reconoce al feto como titular de derechos y despoja a las mujeres embarazadas de autonomía y capacidad de decisión sobre el curso de su embarazo. pic.twitter.com/Khzes24t8W — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

Tenemos a una jueza que impuso a una lactante una custodia compartida.

La juez (mujer), le propuso sacarse leche y congelarla. pic.twitter.com/jvEKpL9LUQ — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

Por otro lado, un juez rebajó 8 años de cárcel a un asesino, porque consideró que apuñalar 30 veces a una mujer, no era ensañamiento.

Es de locos. pic.twitter.com/l4IiWPRgM2 — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

El Tribunal Constitucional (puesto por el PP y el PSOE), avala la objeción de conciencia de los farmacéuticos que se nieguen a vender la pastilla del día después, negando así el derecho de decidir de la mujer. pic.twitter.com/wBbMp60Dwj — Se Sensato (@sesensato1) 20 de noviembre de 2017

Condenan por agresión física, psíquica y sexual a un hombre, y quien va a la cárcel es la mujer por incumplir el régimen de visitas. pic.twitter.com/Mp6LiDcIPI — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

Un jefe de unos grandes almacenes llama "chochitos" a sus empleadas y el juez lo absuelve porque no hay delito.

Después abusará de ellas y dirán que no se podía haber evitado. pic.twitter.com/HdYmlsEAbz — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

De nuevo una juezA no es sancionada por preguntar a una víctima de violación si "cerró las piernas". pic.twitter.com/2sPNr3cBJO — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

Cinco policías violan y abusan de extranjeras en un CIE de Málaga y el juez no ve base suficiente, por lo que los absuelven. pic.twitter.com/YinB8ZIkiR — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

Gladys John es una mujer nigeriana y embarazada, víctima de trata de blancas, que solicitó asilo en España porque estaba amenazada de muerte en su país. La justicia española prefirió deportarla y condenarla. No se sabe nada de ella. pic.twitter.com/LsGNff9sQb — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

El caso de Juana Rivas dividió a los españoles porque hizo lo que cualquier madre haría si un juez ordena devolver a sus hijos a su padre condenado por maltrato. pic.twitter.com/xVy7oHaYHO — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

Pero gran parte de la culpa la tienen los medios, que se dedicaron a cuestionar el maltrato a Juana, hecho que ya había sido sentenciado. pic.twitter.com/xFV9dnt5Tp — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

En el caso de "La Manada", se ha rechazado como prueba, los WhatsApp anteriores y posteriores al día de la violación, aunque sean relevantes para conocer su forma de actuar. pic.twitter.com/UKCBvUNcvc — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

A su vez, han admitido un informe, que se centra en la vida de la víctima posterior a los hechos, como si hiciese la chica algo que justificara la atrocidad que es ser violada. pic.twitter.com/I7dWMNlqf3 — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

No hay nada que haga una mujer ni antes ni después de ser violada, que le ponga al mismo nivel que su violador, que quede claro. — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

La justicia tiene que ser justa, sin importar el género, raza, religión,...



Aunque me temo que, como dice el informe de @womenslink, España es un un país con una justicia machista. — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

Hermana, yo si te creo, no estas sola. — Se Sensato (@sesensato1) 21 de noviembre de 2017

