17 cosas para saber quién es Julián Sánchez Melgar

Tras el fallecimiento de José Manuel Maza, el Gobierno ya tiene sustituto para la Fiscalía General del Estado: Julián Sánchez Melgar. Este magistrado del Supremo llega en un momento clave al Palacio del Marqués de Fontalba en pleno proceso judicial del 1-O y con las querellas presentadas por la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra el cesado Govern y los miembros de la Mesa del Parlament.

1- Nació en Palencia en 1955.

2- Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.

3- También es doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con premio extraordinario

4- Es juez del Tribunal Supremo desde el año 2000.

5- Está enmarcado en el sector conservador.

6- Fue uno de los impulsores de la doctrina Parot.

7- Votó en contra de la doctrina Botín.

8- Ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987.

9- Su primeros destinos fueron la Audiencia Territorial de Barcelona y los juzgados de Santander, donde ejerció como juez decano.

10- Posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, hasta su nombramiento en el Supremo.

11- Ha escrito varios libros sobre el estudio del Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria.

12- Tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

13- Fue magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

14- Cuando vuelve a Palencia en vacaciones le gusta pasear por la orilla del río, según ha confesado en la prensa local.

15- Su película predilecta es Sonrisas y lágrimas.

16- La Regenta es uno de sus libros favoritos.

17- Le gusta escuchar el tema I will always love you, de Whitney Houston.