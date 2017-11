Bromas en Twitter con la última foto que ha publicado Sergio Ramos

Sergio Ramos ha publicado este viernes una imagen en la que aparece posando con la máscara que tendrá que utilizar en los próximos partidos después de que se fracturara la nariz en una acción con Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, en el derbi de la pasada semana.

Ramos ha compartido en Twitter con la frase en inglés "work hard, dream big" (trabaja duro, sueña a lo grande).

Muchas de las respuestas han sido de apoyo, pero otras tantas han aprovechado la ocasión para hacer bromas sobre el aspecto del central andaluz.

Yep close enough ...you are our captain😍😍😍😍 pic.twitter.com/AcLRusoW2Z