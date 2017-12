Cómo escaparte a Lisboa por menos de 150 euros

Lisboa, históricamente una joya desconocida entre las capitales europeas, es uno de los destinos más románticos del continente. Sus calles adoquinadas, el colorido tranvía que cruza la ciudad y los azulejos que decoran las fachadas de los edificios son algunas de sus señas de identidad. A pesar de que Portugal es tradicionalmente más económica que la vecina España, se está encareciendo progresivamente a medida que empieza a ser descubrierto. En esta guía low cost te enseñamos cómo visitar la capital lusa por menos de 150 euros durante un fin de semana sin privarte de nada.

ALOJAMIENTO

Dedicaremos un 60% aproximadamente de nuestro presupuesto al alojamiento. Muy cerca del Miradouro Nossa Senhora do Monte podemos encontrar el Residencial Roxi por solo 25 euros la noche; si preferimos alojarnos cerca del Jardín Botánico encontraremos Safira, por 35 euros la noche, o Pensao Elegante, por 25. Todos ellos están valorados en TripAdvisor por los usuarios con 4 burbujas sobre 5.

'Hostel' Seven Hills

¿Quieres reducir aún más tu presupuesto de alojamiento para tener más para comer y ver la ciudad? Elige uno de estos hostels, que no te costarán más de 20 euros por litera: Goodnight backpackers (con una puntuación de 4,5) o Hostel Seven Hills (valorado con un 4,5 también sobre 5).

RESTAURANTES

Portugal es bien conocida por su excelente gastronomía y en nuestro viaje no puede faltar disfrutar de la experiencia culinaria. Especialidades de bacalao, pescado fresco, rodizios de carne y pollo a la brasa, arroces, pasteis de nata... Si no sabes por dónde empezar, una excelente opción es el Time Out Market Lisboa, muy cerca de la Praça do Comercio, donde podrás caminar entre cientos de puestos de comida rápida, comida tradicional portuguesa, tapas o petiscos, vinotecas, cervecerías artesanas y marisquerías.

Si prefieres descansar los pies, no olvides visitar Estamine Art Food o Restaurante Mili, ambos cerca del Miradouro, entre los restaurantes de cocina tradicional casera mejor valorados de la ciudad y con unos precios superasequibles.

Si vas a visitar el Parque de la Alameda, una alternativa económica y rica es Ha Tapas no Mercado, donde podrás degustar quesos de la región, tostas de embutidos típicos y hamburguesas caseras. Y por supuesto, no puedes irte de Lisboa sin la esperada visita al archiconocido Pasteis de Belem cerca del Mosteiro dos Jerónimos: sus pequeños pastelitos de crema son tan deliciosos que se forman colas, tanto para degustarlos en el local como para llevárselos. Créenos: vale la pena esperar, ¡no te arrepentirás!

ATRACCIONES Y LUGARES DE INTERÉS

Para apreciar completamente la espectacular arquitectura de la ciudad puedes hacer una visita guiada a pie gratuita como ésta o personalizar tu propia visita. El barrio de Alfama es el más pintoresco de la ciudad, ideal para perderse por sus calles sinuosas y adoquinadas, y ofrece unas vistas increíbles.

En tu recorrido no debe faltar una visita a la Catedral y los miradores, como el de Santa Luzia. Es importante llevar un calzado cómodo y agua si es un día de calor. Puedes subir andando o bien coger uno de los tranvías turísticos por unos 3 euros.

Termina tu paseo en la Praça do Comercio, la plaza más importante de Lisboa. Construida donde estuvo el Palacio Real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755, la plaza se abre hacia el sur, a orillas del río Tajo. Más alejado del centro, no olvides pasar por el Padrao dos Descobrimentos, el Monasterio de los Jerónimos (Mosteiro dos Jeronimos) y la Torre de Belém, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.