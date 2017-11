Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: la lacra más extendida del mundo

¿Alguna vez has pasado miedo volviendo solo o sola a casa por si te seguía, acosaba o violaba alguien del sexo opuesto? Si tu respuesta es que sí, posiblemente seas una mujer. Si nunca te ha pasado, probablemente seas un hombre. Es así de triste. Más de un millón y medio de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual en España.

Y no sólo eso. Muchas personas —en su mayoría hombres— no son conscientes de las desigualdades y las violencias que puede sufrir una mujer en su vida cotidiana. Aunque sea en pequeños detalles que cuesta percibir: miradas de babosos en el transporte público, que a algún tío le entre tortícolis por la calle porque se siente con total libertad de mirarte como si fueses una objeto expuesto en un escaparate, que te miren mal cuando eres una mujer y te cuesta aparcar más de la cuenta... Los ejemplos son tantos que no cabrían en un solo artículo.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que sufren las mujeres de todo el mundo. Este día fue elegido en 1981, con la idea de conmemorar la fecha en la que asesinaron en 1960 a tres hermanas en República Dominicana.

En El HuffPost hemos salido a las calles del centro de Madrid para preguntar a los jóvenes si han sido víctimas de este tipo de comportamientos machistas y hemos hecho un "test rápido sobre el acoso". Los resultados eran los esperados: los chicos no pasan miedo al volver solos a casa, no se cambian de acera cuando ven a un grupo de chicas por la calle, no han sido acosados (y los que sí lo han sido, ha sido por otros hombres). Lo mismo pasa con las agresiones sexuales. ¿Te atreves a probar?

Casos como el de La Manada y los escándalos de Hollywood están haciendo que la cultura de la violación, tan enraizada en las sociedades, salga por fin a la luz. El hecho de que se justifiquen las agresiones sexuales en base a la ropa que llevan las víctimas, a su actitud o su estado de embriaguez parece algo prehistórico, pero sigue pasando hoy en día. Se juzga, incluso, el hecho de que la joven haya seguido con su vida hacia delante.

Desde algunos medios de comunicación (como el de la fotografía) han dedicado un artículo (https://t.co/KZFvMngZ7I) a tratar de ahondar en la vida de la víctima. pic.twitter.com/FECUdVWXrD — Antonio Pampliega (@APampliega) 15 de noviembre de 2017

Este medio de comunicación fue duramente criticado en las redes sociales por este tipo de reportajes.

Cuando te violan pero lo que le pase a él por salir a la luz también es culpa tuya. pic.twitter.com/snBCekuysA — Auri in Wonderland (@RosaKittieChaos) 20 de octubre de 2017

LA PUNTA DEL ICEBERG

Los asesinatos machistas y las agresiones sexuales son sólo la punta del iceberg. Pero hay mucho más: el lenguaje machista, los insultos, los gritos, la publicidad sexista, la anulación, los micromachismos... Hace años, Amnistía Internacional hacía pública este foto para explicar todo lo qué hay detrás de los asesinatos machistas.

Las mujeres, antes de ser asesinadas, son maltratadas psicológicamente, humilladas, descalificadas, infravaloradas... Hace unos meses, dos jóvenes contaban a El HuffPost cómo sus novios (sí, novios) las habían maltratado y violado cuando eran menores y lo achacaban al aislamiento y la falta de información. "El motivo por el que no podía imaginarme en su momento lo que estaba viviendo era la idea que tenía de adolescente sobre el maltrato", opinaba una de ellas, "un hombre malo, hostil, deplorable, que pega a su mujer por no hacerle la cena. Era imposible que pudiera reconocerlo en ese momento". Ellas salieron de ese infierno pero otras mujeres no tienen los medios ni los recursos necesarios para hacerlo.

NO HAY IGUALDAD EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO

Ningún país del mundo ha logrado la igualdad de género, según el último informe de la OCDE. Naciones Unidas asegura que la violencia contra las mujeres y las niñas "es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurren en espacios públicos y privados".

Una de cada tres mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, según un especial de la ONU que ha publicado con motivo del mes contra la violencia machista. En 2017, aún hay 37 países en el mundo que no juzgan a los violadores si están casados con la víctima o si se casan después de la violación. Además, una niña muere cada diez minutos por violencia en el mundo. En algunos países, hasta una tercera parte de las adolescentes afirma que su primera relación sexual fue forzada. En la Unión Europea, entre el 45% y el 55% de las mujeres han sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad.

Las cifras de la trata de personas también son desoladoras: el 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas. Además, tres de cada cuatro mujeres y niñas identificadas en el mundo como víctimas de la trata son utilizadas para la explotación sexual. Y en cuanto a mutilación genital femenina, 200 millones de mujeres y niñas se han sometido a esta brutal práctica. En la mayoría de los casos, antes de los cinco años de edad.

El matrimonio infantil también sigue existiendo en muchas partes del mundo. Es una práctica que pone fin a la educación de la pequeña y la priva de libertad para elegir su futuro. Casi 750 millones de mujeres y niñas de todo el mundo se casaron antes de cumplir 18 años.

EN ESPAÑA: ¿QUÉ HA PASADO CON EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA?

Las cifras en España también son brutales: según los datos que ofrece el Gobierno, 44 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. También ocho menores de edad. Desde que se empezó a contar en 2003, 916 mujeres han sido asesinadas en el país por sus parejas o exparejas.

El Gobierno solo contabiliza los asesinatos producidos en el seno de la pareja o por la expareja de la víctima. En El HuffPost hemos querido hacer una lista más rigurosa y hemos incluido algunos casos que consideramos que se trata claramente de violencia machista. Los puedes ver aquí.

Este año, a principios de verano, los partidos acordaron firmar un Pacto de Estado contra la Violencia Machista que incluía más financiación en los Presupuestos Generales del Estado y 200 medidas. A día de hoy, el pacto no está firmado y ninguna de las medidas se ha puesto en marcha, aunque Rajoy confía en poder ponerlo en práctica en 2018. Puedes leer más sobre esto aquí.

EL MACHISMO NO DESAPARECE

A pesar de que cada día hay más información y las mujeres están cada vez más empoderadas, parece que el machismo está lejos de desaparecer. Películas, series de televisión, publicidad y algunos medios de comunicación siguen cosificando a las mujeres. Hoy, en España, un 27,4% de los jóvenes cree "normal" la violencia machista en el seno de la pareja, según el último Barómetro 2018 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

La impunidad que hay en las redes sociales también es un plus para que ciertos hombres, asustados inconscientemente porque ven peligrar sus privilegios, ejerzan violencia contra las mujeres: amenazas de violaciones, de muerte... Este tipo de hombres son aquellos que aún no se han dado cuenta (o no quieren darse cuenta) de que viven en un mundo que es mucho más fácil para ellos que para sus compañeras. Y si lo descubriesen, también se darían cuenta de que la sociedad patriarcal y desigual tampoco les beneficia. Por eso, sería bonito que ellos utilizasen esta posición privilegiada para ayudar a las mujeres a asegurarse sus derechos y libertades.

Si quieres leer más reportajes como éste síguenos en El HuffPost Feminismos.