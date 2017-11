🔴 DIRECTO: Sánchez Melgar, el propuesto del Gobierno para sustituir a Maza como fiscal general

Las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han proyectado un viaje masivo de catalanes a la capital europea el 7 de diciembre para pedir a Europa que "ayude a Cataluña". La iniciativa se llama Omplim Brusseles (Llenamos Bruselas) y se ha coordinado a través de grupos de Facebook. Las entidades han preparado ocho vuelos chárter desde Barcelona y uno desde Girona —por 420 euros ida y vuelta en el día— y 71 autocares que salen desde distintos municipios catalanes y hasta algunos vascos.

11:03. Pintadas contra el juez que ordenó detener a los altos cargos del Govern

El diario El País informa de que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado número 13 de Barcelona y encargado de ordenar la detención de altos cargos del Govern por el 1-O, ha recibido pintadas en su contra en la localidad de Port de la Selva (Girona), donde el magistrado tiene una vivienda.

10:47. Barcelona pondrá durante la Navidad luces amarillas por los encarcelados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que el Ayuntamiento iluminará algunas fuentes de Barcelona en una "acción simbólica" para recordar a los miembros del Govern y a los líderes de las entidades soberanistas que se encuentran en prisión preventiva.

Colau ha explicado que la iluminación de estas fuentes será de color amarillo "porque es el que se ha utilizado en las diversas manifestaciones de estos días", y ha considerado que se trata de una acción "oportuna" en Navidad ya que serán unos días en que habrá "muchas familias sin sus personas queridas", en referencia a las familias de los soberanistas encarcelados.

En declaraciones a los periodistas tras asistir en la Rambla al acto de encendido del tradicional alumbrado navideño, Colau ha indicado que esta acción es el resultado de un acuerdo entre diversos grupos municipales y responde a la voluntad de "hacer algún tipo de señal de solidaridad y también de denuncia" de una situación que considera "injusta".

10:32: Julián Sánchez Melgar, el elegido del Gobierno para sustituir a Maza

Según informa la Cadena SER, Julián Sánchez Melgar es el elegido del Gobierno para sustituir al fallecido José Manuel Maza como fiscal general del Estado.

Sánchez Melgar es actualmente magistrado del Tribunal Supremo.

10:06. El exGovern usó 'bitcoins' para ocultar gastos

Según El Mundo, el Govern del cesado expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, utilizó moneda virtual, bitcoins, para ocultar gastos del referéndum y borrar el rastro del dinero empleado.

Con ello pagó software de Google y Amazon como soporte informático de la consulta y parte de los dominios de internet para promocionar el voto por la independencia.

09:35. Iceta revela que le han prohibido bailar, gritar y no llevar corbata

Durante la presentación de su libro, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha revelado que el jefe de su comité de campaña, Salvador Illa, le ha pedido que esta vez no baile ni grite, como ha hecho en anteriores campañas, y que vista con corbata para dar una imagen presidencial.

"Illa es bastante estricto e intentaré obedecer. Ahora que vamos a por la presidencia no podemos hacer estas cosas", ha ironizado, afirmando que, a pesar de que es "bastante disciplinado", en esta campaña "no se puede descartar nada".

El candidato del PSC ha admitido que la organización que lidera "aún está un poco 'encarcarada'', en el sentido de que no facilita que se incorporen personas ajenas a ella. Ha destacado que no le gustan "las unanimidades", algo que nunca se da, según ha dicho, en el PSC: "Somos hijos de la izquierda, de la Ilustración y del debate. A veces en el debate nos podemos perder. Pero yo no quiero renunciar a él".

09:06. Interior reduce el despliegue policial a la mitad

Según El País, el Ministerio del Interior ha reducido de 6.000 a 3.000 agentes los que desplegó para la Operación Copérnico, derivada del desafío independentista y del 1-O.

08:59. Albiol anuncia un "programa específico" para que las empresas vuelvan

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado que llevará en su programa para el 21-D incentivos fiscales y un "programa específico" para que regresen a Cataluña las empresas que se han marchado por la inseguridad y la incertidumbre política del proceso independentista.

Nuestro presidente @Albiol_XG se ha reunido con el @GPPopular para tratar las iniciativas relativas a Catalunya. España fuerte y unida 🇪🇸 pic.twitter.com/yKa1WpVc2a — PP Català (@PPCatalunya) 23 de noviembre de 2017

Sin embargo, no ha especificado en qué consistirá esa prima para las compañías porque, según ha dicho, lo están terminando de cerrar. Albiol ha afirmado que en su programa van a "tocar cuestiones que ni Ciudadanos ni el PSC se han atrevido a tocar", relacionadas con la educación y lo audiovisual.

Albiol ha avanzado que el partido va a enviar dos veces por correo las papeletas electorales en algunas zonas de Cataluña "para que la gente venga desde casa con el sobre cerrado", ya que creen que muchos ciudadanos luego no se atreven a coger la papeleta del PP en los colegios electorales.

08:42. ANC y Òmnium quieren llenar Bruselas de catalanes

Las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han proyectado un viaje masivo de catalanes a la capital europea el 7 de diciembre para pedir a Europa que "ayude a Cataluña". Aprovechando que es puente, muchas agencias de viajes están sacando provecho con packs turísticos y la prensa pro-independentista ha publicado artículos sobre turismo en Bruselas.

Us esperem a Brussel·les el 7 de desembre, en cos o en ànima! #WakeUpEurope 🌎 pic.twitter.com/2FCaQGq02D — Òmnium Cultural (@omnium) November 23, 2017

La iniciativa se llama Omplim Brusseles (Llenamos Bruselas) y se ha coordinado a través de grupos de Facebook en los que los interesados ofrecen plazas en sus coches, compartir gastos e incluso algún empresario regala objetos con esteladas impresas.

A les 12 h, roda de premsa per donar detalls sobre la mobilització a Brussel·les.

🔴 Seguiu-la en directe per les nostres xarxes! pic.twitter.com/n5KpOc3qXZ — Assemblea Nacional (@assemblea) November 23, 2017

Según El Confidencial, ANC y Ómnium han preparado ocho vuelos chárter desde Barcelona y uno desde Girona —por 420 euros ida y vuelta en el día— y 71 autocares que salen desde distintos municipios catalanes y hasta algunos vascos. Los que no puedan pagar hotel pueden alojarse en casa de familias de Flandes, la región independentista de Bélgica que ha apoyado a Puigdemont y los exconsellers.