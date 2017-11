El tuit de Évole con una frase de Serrat sobre el "fascismo" que enloquece Twitter

"Últimamente en este país si piensas como yo, eres demócrata; si no piensas como yo, eres fascista". Esta contundente frase, extraída de la entrevista —en Salvados, el próximo domingo a las 21.20, en LaSexta— del periodista Jordi Évole al cantante Joan Manuel Serrat, ha generado un interesante debate en Twitter.

Serrat, quien fue tildado de "fascista" por algunos independentistas catalanes por afirmar, días antes del referéndum ilegal del 1-O, que la consulta "no representa a nadie" porque "no es transparente", argumentó también que aquellos que le llamaban fascista "desconocen el fascismo".

Las palabras de Serrat publicadas por Évole, que en pocas horas tienen más de 1.400 retuits y 2.600 'me gusta', han recibido también centenares de comentarios:

No, Jordi. No es así. Pero ya no le creo. Me gustó cuando reivindicó el catalán en Eurovisión. Ahora me parece un triste pelele.