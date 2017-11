Indignación en Twitter con este mensaje sobre Pistorius y el asesinato de su novia

Este miércoles 22 de noviembre cumplió años el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quien fue sentenciado en 2016 a seis años de prisión por asesinar a su novia Reeva Steenkamp y cuya condena ha sido doblada hasta los 13 años y medio de cárcel.

La cuenta de Twitter @LibretaDepor, que comparte contenidos con "información, análisis, opinión y conceptos de las principales ligas del mundo" y "muchos deportes más", publicó un mensaje recordando la efeméride y añadiendo una valoración sobre el suceso:

"Oscar Pistorius cumple 31 años. Más allá de los errores que cometió con su novia desafortunadamente, es un ejemplo de superación. Posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros".

Un mensaje que apenas ha tenido retuits, pero sí respuestas (más de 200), la mayoría indignadas por la apreciación que hace del asesinato de su mujer.

Entre quienes han reaccionado al tuit, el humorista Quique Peinado, colaborador de Zapeando, y la actriz Leticia Dolera:

Más allá de esa cosa que hizo con su novia.. esa cosa , cómo era esa palabra? ... asesinarla. Joder, que no me salía la tontería esa. #ViolenciaMachistaMata https://t.co/s43GM47jf4

Error es que vosotros publiquéis cosas, no que este ASESINO haya ASESINADO a su pareja. Error es, también, que vanagloriéis a un asesino.

Me encanta el concepto de "los errores que cometió". Se lió con otra? Mezcló su ropa blanca con la de color? NO. LA ASESINÓ. Haber si empezamos a decir las cosas por su nombre, payaso.

Errores que cometió desafortunadamente no, la asesinó. Haceros así que os ha quedado un poco de tuit misógino en el hombro.

Un error puede ser olvidarse de su cumpleaños, no traer el pan..... Lo que hizo fue ASESINARLA y eso no me parece que se pueda considerar un error, pero vosotros mismos.