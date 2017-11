Taburete: "Nuestros fans son la mayoría chicas muy guapas"

A estas alturas prácticamente todo el mundo ha oído hablar ya de Taburete. Bien por su nombre, o bien por ser el grupo del hijo de Luis Bárcenas —extesorero del PP— y el nieto de Gerardo Díaz Ferrán —expresidente de la CEOE—. Más allá de eso, el dúo compuesto por Guille Bárcenas (voz) y Antón Carreño (guitarra) ha logrado llenar en algo más de un año el Wizink Center de Madrid en dos ocasiones y ya tiene colgado el cartel de sold out también para los dos conciertos previstos en el recinto junto a Hombres G en el mes de diciembre.

La trayectoria meteórica del conjunto comenzó en 2015. Entonces eran tres: Guille, Antón y Jokin, que abandonaría el grupo una vez que comenzó el éxito. En esa época subían al escenario "muy borrachos", ahora aseguran tomárselo más en serio, "como una profesión". En estos dos años han publicado dos trabajos de estudio Tres Tequilas (2015) y Dr. Charas (2016), a la par han cosechado fans fieles y haters. De los primeros dicen que "son gente joven con ganas de pasárselo bien" y aseguran que la presencia femenina abunda en sus conciertos, algo que reciben de buen grado pese a no querer etiquetarse como "grupo de niñas". A los segundos, los acusan de no escuchar su música y de falta de originalidad en los insultos.

En estos dos años también les ha dado tiempo de aparecer en las revistas del corazón, de entrar en conflicto con Los Chikos del Maíz, a los que llaman "los primos del tapiz"; y de colaborar con artistas de renombre como Rosario, Café Quijano o Antonio Carmona. Frente a nosotros están relajados, tranquilos y con ganas de hablar de lo que más les gusta: la música. No tienen intención de abordar asuntos políticos, ni familiares, pero quieren dejar claro qué es Taburete.

Taburete ha conseguido situarse entre lo más vendido, los primeros puestos en Spotify España y, además, lo habéis hecho con vuestro propio sello discográfico, Voltereta Records. ¿Por qué decidisteis entrar también en industria musical?

Antón Carreño: Eso fue en junio del año pasado, más o menos.

Guille Bárcenas: Después de La Riviera.

AC: Teníamos que sacar un segundo disco y para que se distribuyera, sonara en las radios, tuviera una buena promo y contase con una gira de treinta destinos, hacía falta una base que te organizase. Entonces, o firmabas el contrato con una discográfica o montabas tu propio sello. Decidimos hacerlo nosotros y muy contentos.

Además, sois todos amigos.

GC: Todos, desde el mánager al cámara son amigos. Algunos entraron sin serlo, pero han acabado siéndolo. Al final el ambiente es muy bueno. No es el típico ambiente de oficina. Hay mucho trabajo, pero estamos todo el día descojonados. Nos lo pasamos bien y eso es muy importante para que salga todo tan bien.

AC: Es como montar una start up con tus amigos, pero en vez de lanzar una app, lanzas un grupo de música. Curramos todos juntos y felices.

GB: Nunca hemos tenido ninguna movida y esperemos que siga así.

Y con tantos fans, sobre todo jóvenes, ¿cómo lleváis vuestro día a día?

GB: Lo llevamos bien, no hay momentos de agobio. A lo mejor vamos andando por la calle, nos paran y nos piden una foto, pero no es que no nos podamos mover. Sigue haciéndonos ilusión que nos pidan esa foto.

AC: En un concierto tuyo están ahí los fans dándolo todo, pero luego en el día a día la relación es muy buena.

No queréis definir a vuestro público como pijo. ¿Cómo lo describiríais entonces?

GB: Público alegre, joven y con ganas de pasárselo bien.

AC: Y en los directos, mayoritariamente chicas, muy guapas, así que muy bien.

GB: Deja de decir lo de las chicas, porque ahuyentamos a los chicos.

AC: ¿Por qué? Yo creo que no.

GB: Porque así piensan que somos un grupo de niñas.

También os critican mucho, ¿qué le diríais a esos haters?

AC: Primero, que si no nos han escuchado que nos escuchen, porque es probable que les gustemos. Hay mucha gente que no nos había escuchado y cuando se ha puesto, se ha llevado una sorpresa.

GB: Estoy seguro de que si esos haters escuchan los dos discos de Taburete, hay tres canciones que les gustarían. Eso es lo que les diría: "Escuchadlo que mínimo esas tres os van a gustar".

AC: Y si no les gusta, que no te critiquen por ello. A mí hay muchos grupos que no me gustan y ya está. No da para más. No insulto a nadie.

¿Cuál es el insulto más fuerte que os han dicho?

AC: Nada en especial, siempre es la misma gilipollez.

GB: Si hay alguno especialmente original, pues mira, lo aplaudo. No que haya copiado y pegado lo que ya han dicho otros. Hay bromas que digo: pero si esto se hacía hace tres años, lo del banquillo y el taburete. Vale ya.

¿Pensaásteis en el éxito que tendríais cuando le pusisteis el nombre al grupo?

GB: No, no. Fue de coña completamente. De hecho, lo pensamos Jokin y yo en Barcelona. Se le ocurrió porque íbamos a tocar en un bar unas versiones y necesitábamos un nombre. Dijo Taburete de forma natural y se quedó.

AC: Es un nombre gracioso, que la gente reconoce. Antes no, pero ahora suena a grupo.

GB: Con Estopa pasaba igual. Al principio pensabas "¿Estopa?", ahora ya te suena a grupo. Hasta que no se te mete en la cabeza un nombre, no lo identificas como un grupo.

Os relacionáis bastante con grupos de larga trayectoria como Café Quijano o Hombres G, con los que incluso habéis salido de gira. ¿Qué habéis aprendido de ellos?

GB: Que se puede seguir siendo gente normal a pesar del éxito y de esta vida. Se puede mantener la cabeza en su sitio. Ellos lo han hecho y son un ejemplo para nosotros.

¿Os sirve para quitaros la etiqueta de grupo de niñatos pijos u os la fija aún más?

GB: Hemos trabajado con ellos, con Rosario, que el viernes sale una canción que grabamos con ella en el Teatro Real en julio; y este año, también con Antonio Carmona. Al final, cuando gente que lleva tantos años en la música te llama para hacer una canción contigo, la verdad es que es acojonante y el resto te importa tres cojones. Yo estoy muy orgulloso.

El mundo rosa me parece apestoso y espero que desaparezca de España algún día" Guille Bárcenas, cantante de Taburete

Os habéis comparado alguna vez con Estopa y hay gente que os ha llegado a comparar con Vetusta Morla. ¿Qué os parece?

AC: Estopa nos gusta mucho.

GB: Nos han apasionado toda la vida y es un referente. Pero creo que musicalmente hacemos nuestra movida particular, tampoco nos queremos parecer a nadie. No creo que Taburete se parezca a nada.

AC: La gente a veces te pone una imagen según dónde toques. Nosotros podemos tocar igual en un festival indie o en otro mucho más comercial. Hay de todo y canciones muy variadas. El directo de Mariposas sí puede ser un poco vetustamorliano, como hay mucho popurrí de canciones, pues cada una va para un lado.

GB: Musicalmente creo que Vetusta Morla y Taburete no tienen absolutamente nada que ver. Lo único que somos grupos independientes con nuestro propio sello, de los primeros que tuvieron cojones y montaron su propia discográfica.

AC: Creo que también nos comparan porque, igual que hicieron ellos, llenamos el Palacio de los Deportes (Wizink Center) siendo independientes. Musicalmente, cada grupo hace su historia.

Si tuvieseis que decir tres referentes musicales para vosotros, ¿cuáles serían?

GB: Bunbury, Leiva y Fito.

AC: Estopa, Pereza y Calamaro.

¿Y creéis que se nota en vuestras canciones?

GB: Nuestra principal influencia es la música de hace 30 años. Los ritmos pegadizos y la canción melódica de toda la vida. Esa es la mayor influencia de Taburete, lo que yo he escuchado toda mi vida. Como El toro y la luna, de la que tenemos una versión, o Rocío Dúrcal. De hecho, cantamos Me gustas mucho en directo al final de Luna (voy a por ti). No sé, todo ese tipo de música es lo que más influye en nuestras canciones.

¿Cómo surgió lo de El toro y la luna?

AC: Lo de El toro y la Luna nos lo pidieron. Es una canción que hicimos con Ecovidrio y Osborne. Nos dijeron tocad ésta, porque además os gustan mucho este tipo de canciones, nosotros encantados, y así salió.

GB: Es una versión muy rockera, muy original.

Muchos medios también han hablado de vuestra vida personal, especialmente la de Guille. ¿Cómo lo lleváis?

GB: El tema rosa es un mundo que me parece terrible. Igual que critican lo nuestro, yo voy a criticar lo que quiera. El mundo rosa me parece apestoso y espero que desaparezca de España algún día, que la gente se informe y que ser periodista sea lo que tiene que ser, que es una profesión preciosa, de investigación y demás. Eso no es periodismo, eso es caca.

También se habló mucho de vuestro conflicto con Los Chikos del Maíz.

GB: Grandes amigos, 'Los primos del tapiz'.

AC: Los primeros que se metieron con nosotros fueron ellos. Sin haberles dicho nada en el Arenal [Sound], el primer año que tocamos nosotros allí, se metieron con nosotros. A partir de ahí... compartimos muchas noches bonitas (risas).

GB: A partir de ahí nos 'hicimos amigos' y nada, esperamos coincidir algún día.

En la letra de Dr. Charas decís: "Estoy azul cuando llueve en La Habana". ¿Qué es estar azul?

GB: Estar azul es estar un poco... (risas).

AC: Un poco pasao.

¿En qué os basáis entonces para hacer vuestras canciones?

GB: Es difícil explicar la letra de una canción, no me acuerdo cuándo las hago. Por ejemplo, no me acuerdo qué cojones estaba haciendo cuando hice ese tema.

AC: Esa fue primero en inglés.

GB: Primero fue una canción que se llamó Darling Marihuana, luego se cambió al español. Es difícil explicar las letras, algunas es más fácil, pero en general es complicado.

Escribís también en inglés, de hecho tenéis la canción Blue Rihanna... ¿Pensáis lanzaros más por estas canciones o por seguir escribiendo en español?

AC: Si eres español, quieres escuchar música en español.

GB: El único grupo español de la historia que ha triunfado cantando en inglés ha sido Dover, después de ellos, nadie. Blue Rihanna me parece de las mejores canciones de Taburete y no ha tenido tanto éxito, así que preferimos seguir cantando en español.

Escuchar tus canciones de fiesta es lo que más vergüenza da" Guille Bárcenas, cantante de Taburete

Viendo el público tan joven que tenéis, la influencia y el tirón entre los universitarios... ¿No pensáis en mandar otro mensaje más allá de la fiesta y la borrachera?

AC: No, ya hay muchas preocupaciones y nosotros estamos aquí para pasarlo bien, que vengan a nuestros conciertos y se olviden de sus movidas.

GB: Hay otros que hacen eso fenomenal, que hacen canción protesta. Nosotros no. No tiene sentido. Eso sí, la evolución en las letras se va a notar mucho en el disco que sacamos el año que viene. Se pasa de la joda [fiesta en Argentina], la borrachera y mencionar a mis amigos íntimos en las canciones, a hacer temas un poco más universales y mejores. Para mí hay una mejora, es normal, es lo que le pasa a todos los grupos. Vamos aprendiendo, mejorando y evolucionando.

AC: No vamos a dar lecciones de moral, ni vamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Hay gente que lo hace muy bien, pero nosotros no.

¿Habéis escuchado vuestras canciones de fiesta?

AC: Sí y da un poco de vergüenza.

GB: Sí, ése es el momento que más vergüenza da.

¿Qué es lo más surrealista que os ha pasado en un concierto?

AC: Estar aquí ya nos parece lo más surrealista del mundo.

GB: Todo ha salido muy bien. Aunque en nuestros primeros conciertos fuera de Madrid íbamos con una mandanga encima que era horrorosa. Pero al segundo concierto que haces así de borracho, te das cuenta que no. Después te lo tomas en serio, como tu profesión. En los conciertos nunca ha pasado nada raro, quitando esa primera época más salvaje que salíamos muy borrachos a tocar.

No vamos a dar lecciones de moral, ni vamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer" Antón Carreño, guitarrista de Taburete

Viendo que os habéis apropiado del concepto de joda, la música con vientos y sonidos de rancheras y referencias a América Latina en las letras, ¿de dónde tomáis esa influencia? ¿Alguna experiencia personal?

GB: De la música latinoamericana, sobre todo mexicana. Nos encantan las rancheras. Además, cuando nos formamos como grupo teníamos claro que uno de los sellos de Taburete tenía que ser esa parte mexicana.

AC: Allí hemos hecho tres conciertos: en Cancún, en México D.F y otro en Chile, que conseguimos hacerlo en una salita. Ahora en marzo de 2018 vamos a intentar hacer una gira con 10 o 12 destinos en Latinoamérica así que muy bien.

¿Podéis adelantar algún detalle del próximo disco?

GB: Esta semana hemos empezado a grabarlo y vamos a tomárnoslo con calma para que salga todo muy bien. Para que antes de septiembre haya dos o tres singles de adelanto y entonces lanzarlo y empezar una nueva gira.

¿Pensáis colaborar con alguien ya que os habéis relacionado con tantos artistas? ¿Qué perspectivas tenéis?

GB: Estamos en ello, nos encantaría. Estamos trabajando en varias cosas, pero no se sabe. Sobre todo buscamos consolidarnos. La gente que ha escuchado nuestras canciones, porque no está grabado, dice que es el mejor de los tres. Buscamos que nos consolide.

AC: También en Sudamérica, asentarnos allí y que se nos conozca.

​