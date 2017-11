Alfred y Amaia se besan en 'Operación Triunfo 2017'

25 de noviembre de 2017. Segundo pase de micros de la semana en Operación Triunfo 2017. Después de la clase del sábado por la tarde con Los Javis, Alfred y Amaia se han besado.

Pero que no cunda el pánico. No encarguéis los vestidos y los trajes para la boda todavía. El acercamiento entre Alfred y Amaia (Almaia como dicen los fans de OT) no ha sido debido a un arrebato de pasión entre ambos.

Durante la clase de Los Javis los concursantes han recibido indicaciones para interpretar el tema que abrirá la quinta gala de OT 2017, La revolución sexual, de la Casa Azul, y varios de ellos se han despedido con un beso en los labios.

La pareja que saltó a la fama tras interpretar juntos el City of Stars, de la película La La Land, tiene en un sin vivir a los espectadores del concurso y muchos esperan que surja el amor entre ambos.

Este parece un primer paso importante.