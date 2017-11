Colau cuenta las dos veces que sitió miedo de ser violada

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, relató anoche, durante la entrega del XII Premio 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, cómo sintió miedo en dos ocasiones a ser violada.

"Volviendo a casa de noche, en pleno centro de Barcelona, encontré en la puerta a un hombre de gran envergadura que me esperaba, se reía de mí y me desafiaba", explicó. "Me encontraba atrapada, porque estaba a muy pocos metros, no veía escapatoria y pasé muchísimo miedo, muchísimo miedo. Son segundos que parecen años", aseguró.

Según Colau, le salvó que "apareció un chico en patinete" al que pidió que le acompañara a casa. "Gracias a eso, el otro se marchó".

En otra ocasión, caminando por la Rambla de Barcelona, "de dos o tres coches aparecieron varios hombres que me rodearon". "Estuvieron a punto de cogerme. Justo en aquel momento apareció un coche de Policía y, por suerte, los hombres salieron corriendo", relató. "Porque estoy bastante segura de que, si no, me hubieran violado esa noche".

Sin embargo, los agentes la "regañaron". "Me dijeron que qué hacía una mujer como yo vestida de aquella manera a esa hora en la calle".