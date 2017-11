La aplaudida respuesta de una tuitera a este mensaje de Zoido

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en Barcelona a un joven de unos 20 años por comentarios en su cuenta de Twitter en los que celebraba la muerte del fiscal general del Estado José Manuel Maza y amenazaba con apuñalar al delegado del Gobierno, Enric Millo.

Según informó la Policía en un comunicado este viernes, la detención de este tuitero como presunto autor de un delito de amenazas, incitación al odio e injurias se produjo el martes cerca de su domicilio.

La investigación se inició gracias a diversas denuncias ciudadanas que alertaron a los agentes de las publicaciones que realizaba el detenido.

La detención ha sido anunciada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su perfil de Twitter.

La @policia ha detenido en Barcelona a un hombre que celebró el fallecimiento de José Manuel Maza y amenazó al delegado del Gobierno en Cataluña en las redes sociales, por un presunto delito de incitación al odio e injurias. 24 de noviembre de 2017

Ante este mensaje, una usuaria de Twitter decidió responder al ministro: "A mi me han amenazado con violarme y asesinarme por ser feminista. Me comentasteis que sin nombre y apellidos, no me podíais ayudar. ¿Ya se puede?".

El mensaje tiene más de 9.000 retuits en pocos días y más de 11.000 Me gusta.