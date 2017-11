El príncipe Enrique anuncia su compromiso con Meghan Markle

Se acabaron los solteros en la familia real más famosa del mundo: británicos, preparaos para un nuevo bodorrio. Hoy, el príncipe Enrique, de 33 años, segundo hijo de Carlos de Inglaterra y quinto en la línea de sucesión al trono británico (tras su padre, su hermano, Guillermo, y sus sobrinos, Jorge y Carlota) ha anunciado su compromiso de boda con la (al menos hasta ahora) actriz estadounidense Meghan Markle, de 36 años, en el que será el segundo matrimonio para ella.

La boda, como ha anunciado Clarence House —la residencia oficial del príncipe Carlos— el lunes 27 de noviembre de 2017, tendrá lugar en la primavera de 2018. Por el momento la pareja vivirá en Nottingham Cottage, dentro del mismo palacio de Kensington.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6