La pregunta "machista" de Toñi Moreno a Risto Mejide

El domingo 26 de noviembre, Risto Mejide volvía a subirse a su sofá para presentar una nueva entrega de Chester, su programa de entrevistas, en Cuatro. Pero pocas horas antes pasaba por Viva la vida, el espacio de las tardes del fin de semana presentado por Toñi Moreno en Telecinco, para hablar de su programa y también, como no, de su reciente boda. Mejide se casó con la youtuber Laura Escanes el pasado junio en una multitudinaria boda repleta de curiosos detalles.

Moreno le preguntó por cómo estaba yendo su vida tras la boda y sobre si pensaba ser padre pronto. Algo que Mejide, con muchas tablas, supo bien cómo evitar. "Estoy feliz como estoy ahora con Laura, y como bien sabes esto es una cuestión de dos. Cuando nos tengas a los dos delante nos preguntas", dijo sin perder la media sonrisa. "Si te tienen que criticar algo que sea porque eres rematadamente feliz", confesó Risto sobre su situación actual.

Moreno también quiso sacarle un asunto que, al menos a ella, debía parecerle polémico. Risto tiene 42 años mientras que su flamante esposa cumplió los 21 en abril. Así, la presentadora afirmó que "muchas veces, todos nos ponemos etiquetas y somos muy de tener prejuicios". "Cuando os casáis el hecho de la diferencia de edad... hay muchísimos prejuicios. Todo el mundo piensa, bueno, mucha gente piensa: este hombre, con la experiencia que tiene, con el bagaje que tiene, ¿qué puede encontrar en una niña que tiene veintinosecuantos años? ¿Cómo puede encajar en su círculo? ¿O cómo puede encajar ella en el círculo de él?".

Sin embargo, Mejide le dio una vuelta inesperada a esa pregunta: "¿Eso no es muy machista? ¿Que una mujer tenga pocos años, tenga poco bagaje y poca experiencia que aportar a su pareja? A mí me parece que es terrible ese prejuicio". Moreno no tuvo más que callarse ante esta argumentación, que Mejide quiso continuar.

"En este país en que hemos sido tan modernos, afortunadamente, como para aprobar al matrimonio homosexual, como para no mirar mal a la gente de diferentes razas... Gente con diferencia de edad me escriben unos dramas. A mí porque me da igual, yo soy feliz y al que no le guste que le bomben, pero hay gente que lo está pasando muy mal, que tiene una pareja con diferencia de edad y nos escriben a los dos y nos cuentan sus dramas y dices, ¡joder! ¿Cómo es posible que a este gente la señalen con el dedo? Son dos seres adultos que pueden hacer lo que quieren con su vida, pues que se amen, ¡hombre!".