María Teresa Campos se sentó en el Chester de Risto Mejide para hablar en un programa especial dedicado al miedo. La matriarca del clan Campos no ha tenido reparos en hablar sin tapujos de parte de su vida privada y de cómo se enfrentó a una isquemia cerebral que la mantuvo un tiempo en el hospital.

Pero entre tanta historia triste María Teresa se destapó con una anécdota junto a Joaquín Sabina que dejó a Risto y al público sin palabras.

"Esta es una historia de Sabina. Él entró a coger el Micrófono de Oro junto con Serrat, se me acercó al oído y me dijo que jamás se olvidaría de la entrevista que le hice en la radio", empezó diciendo la exreina de las mañanas.

El mejor estreno de @ristomejide de las dos últimas temporadas: 9,6% y 1.765.000 espectadores 👏👏 https://t.co/8HgHKBv8wA — CHESTER (@Chester_cuatro) 27 de noviembre de 2017

Aunque en un principio la periodista malagueña se mostró reacia a seguir con la historia finalmente la contó: "Yo hacía la noche en la radio y un día vino él. Yo estaba haciéndole la entrevista como las doce en un locutorio pequeñito, y... esto que voy a contarte me arrepentiré toda la vida por habértelo dicho".

"Habrá quien me diga que para qué cuento esto, pero es que te va a encantar. Joaquín Sabina se encendió un porro aquel día y empieza a fumárselo. Yo dije que había que seguirle el rollo y yo le seguí el rollo. ¡Hicimos una entrevista maravillosa!", ha confesado sin parar de reír.

Pero dejó clara una cosa: "¡No estábamos fumados, ¿eh?!".

La confesión de María Teresa ha servido para que muchos tuiteros hagan bromas con lo ocurrido.

María Teresa Campos dice que va a contar algo muy fuerte. María Teresa Campos cuenta que fumó un porro a medias con Sabina. Esto va a hacer temblar los cimientos de España. — Jotaderos (@Jotaderos) 26 de noviembre de 2017

Me declaro fan de María Teresa Campos... QUÉ MUJER, lo tiene todo, hasta se ha fumado un porro con Sabina. #ChesterMiedo — 🌹 (@burkinafss0) 26 de noviembre de 2017

Ays que Joaquín Sabina se fumó un porro con María Teresa Campos 😂😂😂😂 #ChesterMiedo — MARIA (@MariaJBevan) 26 de noviembre de 2017

Entonces él coge y se enciende un porro. Y yo dije, pues habrá que seguirle el rollo RT #ChesterMiedo — Loading (@LoadingGH) 26 de noviembre de 2017

#ChesterMiedo M. Teresa Campos y Joaquín Sabina fumando un porro... 🤣🤣 Qué momentazo debió ser — MemolaMafalda (@MemolaMafalda) 26 de noviembre de 2017

Muy FAN del porro entre Sabina y MTeresa Campos en una entrevista de radio!! 👏🏻😂 #ChesterMiedo — FaMarcial (@FaMarcial) 26 de noviembre de 2017

EL SEXO CON BIGOTE ARROCET

Bigote Arrocet, pareja sentimental de María Teresa, acudió hace unos meses a All You need is love... o no, el programa que Risto tuvo en Telecinco. Ahí, el cómico aseguró que su vida sexual con María Teresa "era complicada" por la edad.

Ahora, la Campos ha querido responder a las palabras de su pareja y lo ha hecho también desde el humor: "Mira tú por donde que he venido yo a rectificarlo. Todo bien, normal. Ese es uno de los miedos de los hombres, la impotencia, pero yo creo que tiene que ver con la vida que haya llevado cada uno", ha dicho entre risas.