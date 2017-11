Cachondeo con este mensaje en catalán de Álvaro de Marichalar que nadie entiende

Álvaro de Marichalar regresó a España para salvar a Cataluña del procés y acabar con el conflicto. Y lo esá consiguiendo, poniendo a todo el mundo de acuerdo en una cosa: su último mensaje en Twitter no hay quien lo entienda.

El tío de Froilán, que fue detenido por los Mossos en la plaza Sant Jaume unos días después del 1-O por desobediencia, ha publicado un mensaje supuestamente escrito en catalán, pero que nadie acierta a descifrar:

No hi es possible que a l'Ajuntament de Girona ester per'm estem Seu castrats pic.twitter.com/7z37wCEjvU