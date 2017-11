Angela Lansbury culpa a las víctimas de abusos sexuales por "mostrarse más atractivas"

En este último mes se han sucedido diversos escándalos sexuales de directores, productores o actores de la industria del cine, numerosas actrices han relatado episodios de abusos y otros muchos nombres se han solidarizado con la causa. Una de las últimas figuras en manifestarse al respecto ha sido Angela Lansbury. La actriz declaró en una entrevista para Radio Times que las víctimas de abusos sexuales pueden tener la culpa por "mostrarse más atractivas".

La protagonista de Se ha escrito un crimen y La bruja novata añadió que "algunas mujeres deben asumir la culpa" ante los abusos sexuales. La actriz, de 92 años, enfatizó sus declaraciones añadiendo: "Tenemos que tener en cuenta que esto [mostrarse más atractivas] nos ha perjudicado y esa es la situación que tenemos hoy en día".

A pesar de esa culpablización inicial a las víctimas, la actriz suavizó sus declaraciones diciendo que eso no justifica ningún tipo de agresión. "Aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas", añadió. Además señaló que el arreglarse más o menos "no es ninguna excusa para un comportamiento inapropiado [...] Creo que muchos hombres deben de estar muy preocupados en estos momentos". La actriz, que se encuentra ahora mismo trabajando en un remake de Mary Poppins, ha negado haber sufrido cualquier tipo de acoso en sus 70 años de trayectoria.

Estas declaraciones no son las únicas que han puesto el foco en el vestuario y el físico de las actrices que han sufrido abusos. La diseñadora Donna Karan declaró nada más destaparse el escándalo de Harvey Weinstein, uno de los que más acusaciones suma, junto al actor Kevin Spacey o el director Brett Ratner que las mujeres "pedían problemas" por ir vestidas de forma atractiva. "Usted mire cómo se visten las mujeres y lo que están pidiendo solo con presentarse de la manera en que lo hacen. ¿Qué están pidiendo? Problemas", añadió.

También la protagonista de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, dejo ver que ella nunca sufrió acoso por no ser lo suficientemente atractiva. "Aunque estoy en shock y me repugna el alcance de las acusaciones y el hecho de que haya utilizado su posición de poder no me sorprende lo más mínimo", afirmó.