Cachondeo con lo que se encontró Ana Morgade en el baño de su casa

Ana Morgade ha tenido visita en casa. Hasta ahí todo normal. Lo que no es tan típico es que tus invitados acudan a mancillar —aunque sea en tono de broma— tu hogar.

La cómica y colaboradora de Zapeando ha compartido en su cuenta de Instagram —en la que tiene más de 337.000 seguidores— una imagen que ha despertado mucho cachondeo en los comentarios.

"He tenido invitados en casa", aseguraba en tono de humor Morgade mientras enseñaba lo que parece ser una defecación —somos muy finos— de mentira.

La instantánea con el regalo tiene en pocas horas más de 1.400 Me gusta.

Y claro, los comentarios con las bromas han inundado su cuenta de Instagram:

No los invites mas ooh dios mioo

Supongo que habrás llevado a cabo un estudio forense para saber quién ha dejado eso ahí: estaba todavía a temperatura corporal? Emitía olores fuertes? Solo así sabrás cuánto tiempo lleva el personaje ahí extendido... porque no has sido tú no????

ajetesview