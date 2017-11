🔴 DIRECTO: Puigdemont, nombrado "idiota útil" para Putin por un observatorio europeo

El think tank checo European Values ha concedido el vigésimo tercer premio de Campeón de Putin a Puigdemont, que se otorga a los "idiotas útiles" para el Kremlin. El jurado valoró con un 4,2 sobre 5 sus declaraciones de agravios del Ejecutivo de Rajoy a RT, un medio afín al Gobierno ruso famoso por la propagación de noticias falsas, según El Español.

10:32. Varoufakis: "Madrid es alucinante en su idiotez"

En otra entrevista en El Confidencial, Varoufakis culpa a la austeridad del procés y cree que el desafío independentista es "un problema europeo que exige una solución europea": una ley para que cualquier Gobierno regional pueda solicitar la mediación de Bruselas "para organizar un referéndum".

#LoMásLeído: Varoufakis: "La austeridad es responsable de la crisis política que tenemos en Cataluña" https://t.co/ihZNsR1WXJ — El Confidencial (@elconfidencial) 10 de noviembre de 2017

Cree que Rajoy ha hecho "todo lo posible para alejar a Cataluña". En su opinión, "Madrid es alucinante en su idiotez, porque si hubiesen permitido que el referéndum se celebrase, no creo que hubiese ganado la independencia y el problema se habría aplacado".

10:25. Varoufakis se despacha contra la UE por Cataluña

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha hecho una parada en Barcelona para promocionar su Movimiento por la Democracia y su libro sobre la traición que sufrió en su partido, Syriza. Pero ha querido dejar clara su opinión sobre el problema independentista, que considera un asunto europeo.

Varoufakis: "Con una UE apropiada, no importaría que Cataluña se independizase" https://t.co/mL7ZD1FIAw — EL MUNDO (@elmundoes) 28 de noviembre de 2017

"Es hipócrita que Europa diga que las cargas policiales contra gente que va a votar no son un asunto europeo. Igual que es idiota decir que la UE es una unión de Estados y no de orígenes de las personas, porque ese es el mejor argumento del independentismo para tener un estado. Si tuviéramos una UE apropiada, no importaría que Cataluña se independizase", ha soltado a El Mundo.

10:17. Seat cerrará todo en Cataluña si hay referéndum sobre la UE

Seat cerrará el grueso de sus instalaciones en Cataluña, incluida la planta de Martorell, si el Govern que salga de las elecciones del 21-D organiza un referéndum para que los catalanes voten si salen de la UE, según El Mundo.

Las fuentes consultadas recuerdan que cerca del 95% de la producción de Martorell tiene como destino otros países de la UE y el propio mercado español.

Volkswagen, propietaria de SEAT, dispuesta a ir bastante más lejos de un cambio de sede para sortear el independentismo https://t.co/N7Ej318MPv — EL MUNDO (@elmundoes) 28 de noviembre de 2017

10:11. Cataluña lidera la caída en las ventas minoristas

Las ventas del comercio minorista retrocedieron un 1,2% en octubre respecto al mismo mes de 2016, tasa 3,4 puntos inferior a la del mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cataluña fue la comunidad donde más bajaron las ventas en el mes en el que esta región celebró el referéndum independentista, con una caída de su facturación del 3,9% interanual, su mayor descenso desde febrero. Hay que remontarse a junio de 2013 para encontrar una disminución mayor (-7,2%).

10:05. El presidente de Freixenet pide a Puigdemont que no siga haciendo "daño" a Cataluña

El presidente del grupo Freixenet, José Luis Bonet, ha pedido a Puigdemont que no siga haciendo "daño" a esa comunidad y le ha soltado que "lo último que tiene que hacer un político es el ridículo".

El presidente de Freixenet ve la salida de Cataluña de la UE "un despropósito" y acusa a Puigdemont de hacer el ridículo https://t.co/PNILYrxXJ0 — Europa Press (@europapress) November 27, 2017

09:42. Un fiscal extremeño relaciona la muerte de Romero de Tejada con el procés

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha vinculado la muerte de José María Romero de Tejada, su colega en Cataluña, con el desafío independentista, al señalar la "tensión" sufrida por este último a raíz del conflicto catalán.

Tras entrevistarse con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, el fiscal ha declarado a los medios de comunicación que "la preocupación no es buena para la salud", según El Periódico.

Les declaracions del Fiscal extremeny, Aurelio Blanco, en les que vincula el procés independentista amb la mort del Fiscal superior català José María Romero de Tejada: pic.twitter.com/Q3kicMYoef — Sergi Caballero (@sergi_caballero) 27 de noviembre de 2017

09:31. La Junta Electoral da un toque a TV3

La Junta Electoral Central (JEC) ha exigido "neutralidad informativa" a TV3 y le ha prohibido que siga empleando expresiones que pueden inducir a "confusión" y favorecen a algunas de las candidaturas del 21-D, como "gobierno en el exilio" o la "lista del president".

Para la JEC, que ha hecho este juicio a petición de Ciudadanos, "no es cierto" que exista un Gobierno catalán "legítimo" cuyos miembros se encuentran exiliados en Bélgica, como tampoco que haya presos políticos encarcelados "por sus ideas".

La Junta Electoral vuelve a dar la razón a Cs: exige neutralidad a TV3 y prohíbe que hable de "Govern en el exilio". https://t.co/8cn2yOwAGv — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de noviembre de 2017

A su juicio, se está transmitiendo un mensaje que puede llevar a la "conclusión falsa" de que existe una "supuesta persecución política", cuando se trata de la aplicación "pura y simple de las leyes vigentes de un país democrático".

08:58. Un observatorio europeo nombra a Puigdemont "idiota útil" para Putin

El think tank checo European Values (valores europeos) ha concedido el vigésimo tercer premio de Campeón de Putin a Carles Puigdemont, que se otorga a los "idiotas útiles" para el Kremlin, según El Español.

El jurado valoró con un 4,2 sobre 5 sus declaraciones de agravios del Ejecutivo de Rajoy a RT, un medio afín al Gobierno ruso famoso por la propagación de noticias falsas.

08:35. Puigdemont recula y dice que "el catalanismo es indudablemente europeísta"

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha reivindicado un "catalanismo europeísta" tras el alud de críticas a su propuesta de que Cataluña decida en referéndum su permanencia en la UE, una apuesta "absurda" para Mariano Rajoy, de la que incluso se ha desmarcado ERC.

Cuando se cumple justo un mes de la aplicación del artículo 155, el expresidente catalán ha tenido que rectificar sus propias declaraciones del fin de semana, en las que opinó que los catalanes debería votar si quieren seguir perteneciendo a la UE, a la que calificó de "club de países decadentes y obsolescentes".

El catalanisme és indubtablement europeista. Sempre ho ha estat, ho és i ho seguirà essent. Volem una Europa més integrada, més pròspera, més democràtica i més compromesa. Ens hem de conjurar per mantenir vius aquests valors #JuntsXCat — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de noviembre de 2017

El cas català és una oportunitat d'avançar cap a una Unió Europea més forta on la ciutadania tingui cada vegada més poder de decisió i els Estats en tinguin menys. Aquest és el veritable esperit europeu #JuntsXCat — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de noviembre de 2017

08:32. El Congreso vota sobre la aplicación del 155

El pleno del Congreso celebra su primer debate y votación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, apenas una semana antes de que comience la campaña electoral del 21-D.

La Cámara Baja debate una moción consecuencia de interpelación presentada por el PDeCAT que, entre otras peticiones, reclama derogar todos los decretos de "suspensión de la autonomía de Cataluña". La moción insta al Gobierno a que aborde las reformas necesarias para garantizar la independencia judicial.

No parece que las reclamaciones vayan a obtener prácticamente apoyos entre los grupos parlamentarios, más allá de otros partidos independentistas como ERC.