El polémico mensaje de la Guardia Civil tras rescatar a dos montañeros independentistas

El pasado 19 de junio, según ha publicado El Heraldo de Aragón, la Guardia Civil rescató en el Pico de Alba (Huesca), a 3.000 metros de altitud, a dos montañeros de 19 y 26 años. Son catalanes y portaban una bandera independentista cuando fueron encontrados por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

Los hechos se han dado a conocer ahora y la Guardia Civil ha publicado un mensaje al hilo de la noticia: "Somos beneméritos y no hacemos distinción de ideologías, razas, credos... cuando salvamos la vida de alguna persona en la montaña".

El tuit ha sido uno de los más comentados publicados por el instituto armado en Twitter:

Hasta que no pase lo contrario, gente como esos alpinistas os pagan el sueldo con sus impuestos. ES VUESTRO TRABAJO, no un mérito. ES DEBER DE TODOS asistir a quien no está de acuerdo con nosotros, NO UN MÉRITO.