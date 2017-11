FEMINISMO

El primer acto feminista de Meghan Markle fue cuando tenía 11 años y ni siquiera lo sabía

El vídeo de las declaraciones de la actriz en las Naciones Unidas ha vuelto ser viral debido al anuncio de su compromiso con el príncipe Enrique. El discurso tuvo lugar en 2015 durante el evento 'Step It Up For Gender Equality' ('Levántate por la igualdad de género'). En él, Markle habla de cómo fue consciente de la lucha de las mujeres cuando a los 11 años vio un anuncio de detergente con un slogan machista en el colegio. A partir de entonces, la intérprete decidió enviar cartas a personalidades como Hillary Clinton para intentar cambiar la situación. Después de participar en numerosas causas que tienen como objetivo mejorar la situación de la mujer, Markle pasará a formar parte de la Familia Real Británica declarándose "orgullosa de ser feminista".