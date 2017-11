El tuit de Rufián que arrasa al comparar un pacto entre PP, PSC y Cs en Cataluña con el busto de Ronaldo

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un tuit criticando un posible pacto de los partidos constitucionalistas en Cataluña para lo que ha recurrido a una buena dosis de imaginación y al crack del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

En su mensaje, que en pocos minutos ya tenía centenares de retuits y más de 1.000 'me gusta', Rufián ha utilizado el busto de Ronaldo elaborado para el aeropuerto de Madeira, y que provocó la polémica por sus particularidades estéticas.

El mensaje de Rufián no ha pasado desapercibido entre decenas de tuiteros, que han participado en un intenso debate:

Jajajajjaja me encanta lo nerviosos que os pone @gabrielrufian . Debe ser muy frustante para vosotros...

A mí no me pone nervioso. Me cabrea que un tarugo como él se las de de listo y sea incapaz de decir tres frases seguidas con coherencia.