Este es el personaje de 'The Walking Dead' que se cambia al 'spin-off' de la serie

Hace algo más de un mes se anunció que The Walking Dead iba a tener un crossover con su precuela Fear The Walking Dead. La única pista que se tenía hasta el momento era que uno de los personajes pasaría de una serie a otra. Ahora la serie de AMC ha anunciado que quien pasará de The Walking Dead a Fear The Walking Dead es Morgan (Lennie James).

Morgan dejará The Walking Dead al final de la octava temporada, que comenzó el pasado 23 de octubre, para pasar al spin-off en su cuarta temporada, que se estrenará el próximo 17 de abril. "Sí, soy yo", comentó sorprendido James a Chris Hardwick, presentador del programa Talking Dead de la AMC, donde se debaten los capítulos y las temáticas de la serie.

Morgan (Lennie James) en 'The Walking Dead'.

El actor confesó en el programa que "la parte más complicada es dejar de trabajar con los compañeros de reparto de The Walking Dead". A pesar de esto, el intérprete se mostró muy contento e ilusionado de participar en la precuela de AMC. "Tengo ganas de ver cómo se comportará Morgan en un mundo diferente, con personajes distintos", añadió.

El directivo de la serie, Scott M. Gimple, declaró que "aún queda mucha historia por descubrir" del personaje. De hecho, en Fear The Walking Dead, se podrá ver parte de lo que sucedió desde que se encontró con Rick Grimes por primera vez hasta que volvieron a unir sus caminos.

Esta introducción sirve también, según ha declarado Gimple, para "ver los personajes del universo Fear de una forma familiar". Algo que, según ha comentado la compañía, puede servir para atraer al público al spin-off que, a pesar de arrancar con excelentes datos, ha bajado su audiencia de forma preocupante.