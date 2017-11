La quinta gala de Operación Triunfo 2017 ya es historia. Ahora, los triunfitos se enfrentan a una nueva semana en la que tendrán que volver a demostrar su valía con un micro en la mano.

Estos son los temas que tendrán que interpretar los concursantes en la sexta gala:

Canción grupal: Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye & Tammi Terrell.

Cepeda (nominado): Quién, de Pablo Alborán.

Ricky (nominado): Let Me Entertain You, de Robbie Williams.

Mireya y Ana Guerra: Comiéndote A Besos, de Rozalén.

Raoul y Aitana: Let Me Love You, de Justin Bieber.

Alfred y Agoney: The Lady Is A Tramp, de Frank Sinatra y Luther Vandros.

Roi: La Llamada, de Leiva.

Amaia: So What, de Pink.

Nerea: Quédate Conmigo, de Pastora Soler.

Miriam: Que Te Quería, de La Quinta Estación.