Has estado jugando mal al Monopoly toda la vida

Seguro que has jugado al Monopoly, el juego destrozahogares con el que puedes convertirte en un auténtico magnate inmobiliario comprando inmuebles, estaciones y servicios. Los hay de Star Wars, de Los Simpson, de Europa y hasta de La que se avecina.

La dinámica del juego es sencilla: recibes dinero y tratas de hacerte con un emporio inmobiliario construyendo casas y hoteles hasta que desplumas a todos tus amigos y acabas echándolos de tu casa.

Pero un usuario de Twitter ha descubierto algo terrible: llevas jugando mal toda la vida al Monopoly.

When someone lands on a property🏠in #Monopoly 🎲💵 & they don't buy it, IT GOES TO AUCTION for any player to buy.



IT. IS. IN. THE. RULES.