Los inmigrantes internados en la cárcel de Málaga se quejan de frío y falta de mudas

La falta de mudas para cambiarse de ropa y el frío que hace en las instalaciones son algunas de las quejas que han trasladado los inmigrantes internados en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) a la organización Málaga Acoge.

La abogada y presidenta de esta asociación, Arantxa Triguero, se entrevistó ayer con 12 inmigrantes que se encuentran en la futura cárcel -cuya inauguración está prevista a principios del próximo año-, habilitada provisionalmente para la acogida de estas personas.

En la conversación con los internos, que se produjo a través de mamparas de cristal, éstos explicaron que pasan "mucho frío" y que no tienen mudas de ropa interior, ya que no han recibido la visita de sus familiares o no se les ha permitido coger su ropa en caso de disponer de ella, según ha explicado a Efe Triguero.

Uno de ellos iba "con chanclas de la playa", ha apuntado la presidenta de Málaga Acoge, que considera que esta situación "atenta contra la dignidad" de estas personas.

También señalaron que pasan todo el día en el patio, a excepción del tiempo para almorzar, y que en este periodo no se les permite ir a su celda a descansar, donde vuelven por la noche.

En cuanto a la falta de agua potable en el centro penitenciario, ha indicado que los inmigrantes han comentado que se les permite beber solo en horario de comidas y que, aunque les han devuelto sus teléfonos móviles, no les han dado los cargadores, por lo que no pueden hablar con sus familias.

La abogada ha informado hoy de esta situación al subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, y tiene previsto presentar un escrito para ponerla en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

"Lo más patente es que pasan frío y la falta de ropa interior", ha manifestado la presidenta de esta organización social, que sostiene que en los últimos días han entrado más inmigrantes en el centro penitenciario, hasta rondar las seiscientas personas.

Triguero ha criticado asimismo las dificultades de acceso al centro penitenciario, donde después de esperar más de una hora para poder entrevistarse con los internos les dijeron que solo podían ver a uno de ellos porque a las 19.00 horas empezaba la cena.

Finalmente, tras anunciar que iban a acudir al juzgado de guardia para presentar una denuncia y llamar al Defensor del Pueblo, pudieron entrar y entrevistarse con los doce inmigrantes previamente identificados, según ha relatado.

ES LEGAL, DICE ZOIDO

El Gobierno tomó la decisión de recluir en la cárcel de Málaga II a medio millar de inmigrantes llegados en las dos últimas semanas a las costas de Murcia y Andalucía ante la falta de espacio en los centros de internamiento. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que este internamiento es una medida "acorde con la legislación vigente", si bien excepcional y transitoria.

Zoido ha indicado en el Pleno del Senado que el uso temporal de esa cárcel como centro de internamiento de extranjeros "cumple escrupulosamente" con la legislación nacional y europea. Habilitar una cárcel como un centro temporal de internamiento es "algo perfectamente previsto en el ordenamiento jurídico" cuando se da una situación de emergencia, ha defendido ante una pregunta de la senadora de Podemos María Isabel Mora.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

"No sé de qué legalidad me está hablando. Por favor, vuelva a la senda de los derechos humanos y no trate a las personas que llegan en patera como si fueran basura que tenemos que meter en contenedores", ha espetado Mora, quien ha insistido en que el internamiento es "totalmente ilegal".

"Estamos hablando de una situación excepcional. Más de 1.000 personas habían llegado a lo largo del fin de semana a las costas de Murcia, por eso se tomaron las medidas provisionales de carácter extraordinario", ha dicho al referirse al internamiento de 500 migrantes en la cárcel de Archidona.

Zoido ha afirmado que el citado centro penitenciario ofrece "mucho mejores instalaciones que las de cualquier otro CIE" (centro de internamiento de extranjeros), que allí los internos tienen los mismos derechos y garantías, iguales condiciones materiales e "idéntico régimen jurídico".