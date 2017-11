Manuel Jabois resume en seis escalofriantes palabras lo que sintió la víctima de 'La Manada': "No me dejes sola, por favor"

"No me dejes sola, por favor". Esta frase que la presunta víctima de La Manada le dijo a un agente horas después de aquella infausta madrugada de San Fermín le ha servido al periodista Manuel Jabois —en el diario El País— para resumir en pocas palabras el sentimiento de pánico de la chica.

La fiscal ataca con todo a La Manada. https://t.co/FX5vBMsw10 — Manuel Jabois (@manueljabois) 27 de noviembre de 2017

"Ni en sus peores pesadillas pensó algo así", llegó a afirmar las fiscal Elena Sarasate en la jornada del lunes. Este relato de Sarasate le ha servido a Jabois para escribir un escalofriante relato de los hechos que parte de una premisa: la defensa de La Manada vende un relato en el que "una chica de 18 años que nunca ha hecho sexo en grupo, que nunca ha realizado prácticas sexuales como las que se detallan en el escrito de acusación, decide buscar rápidamente un lugar en el que hacer una orgía con un grupo de chicos que ha conocido por la calle hace siete minutos, de los que no sabe cuántos son ni cuáles son sus nombres, sin negarse a nada y todo ello sin preservativo".

"Cuando entraron todos en un recoveco de un edificio en Pamplona ("una ratonera") y la chica se vio rodeada, entró en shock, cerró los ojos y se sometió deseando que todo pasase cuanto antes", continúa Jabois, quien hace hincapié en las imágenes que se ven en un vídeo,m en el que la chica se encuentra de cuclillas y con los cinco acusados rodeándola con los pantalones bajados: "¿Alguien cree que en ese momento si ella dice 'no quiero hacer eso' o 'no me apetece', la dejan marchar sin más?", se preguntó la fiscal, tal y como refleja Jabois.

Según el periodista, "el relato de Sarasate trata de demostrar que los 96 segundos de los vídeos muestran a una joven violada y en pánico cuyo gemido más reconocible es de dolor, no de placer", antes de matizar que, según la fiscal, "el relato de la chica no tiene contradicciones": "Ha sido siempre prácticamente la misma, desde minutos después de la agresión hasta ahora".

Concluye Jabois: "Los informes policiales y psicológicos refrendados por sus autores en el juicio: la chica fue hallada llorando 'con una amargura tal' y con tal 'desconsuelo' que llamó la atención de una pareja en una noche, la de San Fermín, donde ocurre de todo y casi nada llama la atención. No dudó cuando le propusieron llamar a la policía, y ya ante los agentes le costó explicarse. Nadie de los que tuvo delante dudó de su versión. Dos días después no podía expresarse con normalidad a causa del llanto. Un año y medio después sigue en tratamiento. A una agente, aquella mañana, la agarró del brazo y le dijo: 'No me dejes sola, por favor'".

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard