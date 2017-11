Rosa López justifica su poco afortunada actuación en la gala Unicef

Hace una semana la cantante Rosa López preocupó a sus seguidores tras una interpretación poco afortunada en la gala Unicef del tema Sueña y una posterior fotografía en redes sociales en la que se leía "No tengo fuerzas para rendirme".

Tras recibir un aluvión de comentarios la cantante ha inaugurado su blog oficial, titulado Código Rosa, refiriéndose a aquella noche.

"Los días de trabajo de un artista son duros, igual o más que cualquier otro trabajo", señala la artista. "Salí al escenario abrumada por ver una realidad mundial que nos afecta a todos, lo queramos ver o no, niños desnutridos y muriéndose, familias enteras sin agua, sin comida...", explica. "Por favor, ¿de verdad España se preocupa por si canté bien o no?", se pregunta López.

"Ver tantas imágenes y la labor tan, tan grande que hace Unicef, lo siento me emocionó y salí emocionada, siento decepcionaros pero no soy un robot", justifica la cantante. "Siento que no haya sido mi mejor actuación, pero se han recaudado 235.127 euros y volvería a hacerlo una y mil veces más", afirma.

La cantante aprovecha para facilitar el número de cuenta de Unicef a quienes no la apoyan, para que focalicen "esa energía" en ayudar.

Rosa López termina su post con dos reflexiones. La primera, a modo de desahogo y "en nombre de todos los compañeros de profesión" es: "Los artistas no somos máquinas ni perfectos, también somos personas" y la segunda —y, en su opinión, más importante—: "Seamos más humanos los unos con los otros".