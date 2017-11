🔴 DIRECTO: Iceta y Domènech se hacen 'ojitos' a una semana de que empiece la campaña del 21-D

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado a Onda Cero que le gustaría tener como "aliado" al de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, al que considera "un hombre sólido", aunque recela de su formación. Domènech se sentiría "más cómodo" dando su apoyo al líder del PSC, Miquel Iceta, que al resto de formaciones. Pero ha censurado duramente que el líder socialista hable de recortes con herederos de Uniói y que haya apoyado al PP "a cambio de nada".

10:38. Australia apoya la unidad de España

Australia "respeta la soberanía de España" tras la crisis en Cataluña, según su ministra de Exteriores, Julie Bishop. "La resolución de este problema es asunto del pueblo español", ha añadido, en una reunión en Camberra con la Asociación de la Prensa Extranjera, a la que pertenece Efe.

La jefa de la diplomacia australiana también ha recalcado escuetamente que la crisis en Cataluña "hasta donde tengo conocimiento no ha tenido ningún impacto diplomático o económico".

10:30. Iceta quiere que le perdonen parte de la deuda a Cataluña

Iceta ha apostado por que se condone parte de la deuda de la Generalitat de Cataluña, 52.000 millones de euros, y la de otras comunidades autónomas que han realizado "un esfuerzo excesivo" para intentar reducir su déficit por orden del Estado central.

"Cuando el Estado ha pedido una reducción del déficit tan fuerte, ha olvidado que son las que pagan servicios tan importantes como la sanidad y la educación", ha criticado en una entrevista de Cadena Cope. Aboga por que las CCAA que se han endeudado por la "injusta" reducción puedan ser compensadas.

Pero ha advertido de que debe tenerse en cuenta si también se han endeudado por decisiones equivocadas de sus gobiernos. "Hay gastos que difícilmente se pueden reducir y otros que sí, y en este caso creo que la Generalitat se ha excedido en el gasto de su presencia exterior", ha puesto de ejemplo.

10:25. Tardà pide perdón a los socialistas por llamarlos "fachas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido disculpas al PSOE, al PSC y a su primer secretario, Miquel Iceta, por llamarles "fachas" durante el Pleno de este martes.

"Indignado por su apoyo al artículo 155, por la complicidad en la intervención de la Generalitat y la falta de solidaridad para con los presos, ayer utilicé el término 'fachas'. Os pido sinceras disculpas", ha escrito.

.@socialistes_cat @miqueliceta @PSOE indignat pel vostre suport al 155, per la complicitat en la intervenció de la Generalitat i la manca d solidaritat envers els presos ahir vaig utilitzar el terme "fatxes". Us demano sinceres disculpes. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) November 29, 2017

El diputado independentista considera "necesario corregir" el término de 'facha' porque cree que, al utilizarlo para referirse a un partido demócrata, "se banaliza una ideología perversa".

10:10. Freixenet vincula su permanencia en Cataluña al resultado del 21-D

Si las elecciones del 21 de diciembre dan como resultado un Govern "respetuoso con la Constitución, el Estatuto y el orden legal", Freixenet continuará en Cataluña; si no, su presidente, José Luis Bonet, planteará al Consejo de Administración el cambio de domicilio fiscal.

El presidente de Freixenet advierte de que trasladará su sede fuera de Cataluña si el Gobierno resultante del 21-D vuelve a optar por el independentismo

"Ha sido un octubre negro. No hay un catalán que no sepa las consecuencias de salirse del carril. Si el el pueblo catalán vota y lo hace por la senda constitucional y estatutaria se podrán restañar las heridas. Si no es así, auguro un mal futuro para los catalanes, los españoles y los europeos", ha asegurado Bonet.

Freixenet, ha subrayado, está "muy a gusto" en Cataluña, "porque es su tierra' y marcharse supondría "un fuerte desgarro" pero la situación del pasado mes de octubre le empujó a sopesar su marcha.

09:54. La vicepresidenta acusa a los comunes de hacer campaña por los independentistas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cuestionado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso la estrategia de Podemos y En Comú Podem en Cataluña. "Su programa electoral parece más bien el escrito de defensa de los independentistas ante el Tribunal Supremo. Sólo le falta a usted aceptar el 155 para ser exactamente igual que ellos", ha criticado.

La 'número dos' del Gobierno ha echado en cara a Doménech que pida un referéndum para "volver a la casilla de salida", o que exija una negociación bilateral después de que lo hayan reclamado ya las dirigentes de ERC, Marta Rovira, y del PDeCAT, Marta Pascal.

La 'número dos' del Gobierno ha echado en cara a Doménech que pida un referéndum para "volver a la casilla de salida", o que exija una negociación bilateral después de que lo hayan reclamado ya las dirigentes de ERC, Marta Rovira, y del PDeCAT, Marta Pascal.

"Y hasta piden un pacto de claridad, que más les vale que se apliquen a ustedes, que se hagan un test de claridad en Podemos, a ver si se aclaran entre el señor Iglesias, la señora Bescansa, el silente Errejón y usted mismo", ha enfatizado la número dos del ejecutivo.

09:28. Domènech se sentiría "más cómodo" apoyando a Iceta que a otro candidato

Domènech ha subrayado que se sentiría "más cómodo" dando su apoyo al líder del PSC, Miquel Iceta, que al resto de formaciones. Pero ha censurado duramente que el líder socialista hable de recortes con herederos de Uniói y que haya apoyado al PP "a cambio de nada".

En declaraciones a la Cadena Ser, ha descartado un pacto con el PP de Xavier García Albiol, que "representa prácticamente la xenofobia", o con Ciudadanos de Inés Arrimadas, la apuesta del expresidente José María Aznar.

#DomènechEnLaSER "Lo que dijo ayer Marta Rovira es de delirio. Y es mentir. El relato de los independentistas es cada vez más y más incoherente"

También ha rechazado acuerdos con los independentistas, a los que ha acusado de haberse olvidado de la mitad de los catalanes y ha recalcado que "quienes nos han llevado hasta este punto de bloqueo no son los que nos pueden sacar de él".

09:22. Iceta considera "un hombre sólido" a Doménech

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado a Onda Cero que le gustaría tener como "aliado" al de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, al que considera "un hombre sólido", aunque el dirigente socialista recela de la formación de su rival en las elecciones catalanas.

Eso sí, no ha querido aventurar un posible pacto con los 'comuns' de Colau, con la que no se habla desde que se rompió el pacto de gobierno en Barcelona. "No me atrevo a hacer ningún diagnóstico, porque en los hechos Colau siempre ha sido un poco seguidista de los independentistas", opina.

Durante una ronda en la que tenía que describir a sus contrincantes en los comicios del 21-D con una palabra, Iceta ha calificado a Puigdemont (JuntsxCat) de "temerario", a Inés Arrimadas (Ciudadanos) de "valiente" y a Junqueras (ERC) de "taimado pero sin connotación negativa", ha precisado.