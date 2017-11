El detalle de 'Stranger Things' que hará que ames más a Jim Hopper

ATENCIÓN: Esta noticia contiene spoilers de la segunda temporada de Stranger Things. Si no has terminado de verla, es mejor que pares y guardes la lectura para más adelante.

Si has seguido leyendo es que has visto los 17 episodios y tienes controlado todo lo que ha pasado hasta el momento.

Recordarás entonces que el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) estuvo casado y que tuvo una hija, Sarah, que murió de cáncer siendo muy pequeña. Su historia se contaba en un flashback el episodio 8 de la primera temporada (El otro lado) y servía para aclarar qué motivaba a Hopper para buscar incansablemente a Will. En ese episodio se veía cómo Sarah empezaba a hiperventilar y sus padres descubría que algo iba mal.

La historia de Sarah no habría adquirido tanta relevancia si no llega a ser por el usuario de Reddit keulenshwinger, quien a partir de esa escena ha relacionado a Sarah con Once de una forma que te romperá el corazón.

Si te fijas bien, Sarah lleva el pelo recogido el pelo con un coletero azul, que el usuario de Reddit primero y la edición estadounidense del HuffPost después han localizado en otros episodios. En concreto, en la muñeca de Hopper.

Ya en el primer capítulo de la primera temporada se veía al jefe de policía de Hawking dormir con la pulsera puesta y que no se la quitaba ni para asearse.

Tras esta escena vinieron otras muchas, desde un flashback en el hospital, cuando Hopper cuidaba a Sarah tras una sesión de quimioterapia, hasta la visita al laboratorio Nacional de Hawkins.

Siempre en su muñeca derecha. Siempre.

Siempre... o casi siempre. En el último episodio de la segunda temporada, El Portal, Hopper abraza a Joyce Byres (Winona Ryder) en la puerta de la Escuela de Secundaria de Hawkings y no hay nada en su muñeca. No hay rastro del coletero.

¿Por qué? Porque en ese momento se celebra el baile de invierno al que Hopper deja escaparse a Once (Millie Bobby Brown) para pasar un rato con sus amigos, y en concreto con Mike (Finn Wolfhard). Once lleva un vestido vestido azul, una horquilla a juego y EL coletero en la muñeca. Hopper se lo ha dado para su gran cita.

No hay mayor muestra de la unión de estos personajes que este gesto... Bueno sí, lo que vino un poco después, justo al final del episodio y de la temporada.