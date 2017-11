La acertada reflexión de los Javis sobre el acoso escolar

Javier Ambrossi y Javier Calvo están conquistando a la audiencia con cada una de las reflexiones que hacen en la Academia de Operación Triunfo (TVE). Los directores de la aclamada película La Llamada aprovechan sus clases de interpretación para hablar de tú a tú con sus alumnos y quitarles de golpe todos sus miedos.

Esos miedos no siempre tienen que ver con la escena, también son miedos personales. Entre lágrimas, Nerea les contaba este martes que había sufrido acoso escolar, a lo que ellos respondieron con una maravillosa reflexión. Con el lema 'no hay mal que por bien no venga' por delante, los Javis le animaron a dar la vuelta a la tortilla y ver el pasado con ojos optimistas.

Maravillosos los Javis, contra el acoso escolar que le hacían a Nerea. #OTDirecto28N pic.twitter.com/QbmcCSvIQ1 — aitaia 🌹 (@SrtaBadgalriri) 28 de noviembre de 2017

Después de un que les "den por el...", Ambrossi le recordó a Nerea que probablemente estuviese ahí como resultado de cosas que había vivido. "Como somos listos y artistas, comprendemos lo que les pasa", dijo sobre esos acosadores. "Y no pasa nada, ya pasó, pero lo que no puede ser es que ellos estén siguiendo con su vida y tú con el talentazo que tienes te pongas ese pequeño obstáculo".

A las palabras de Ambrossi se sumaron las de Calvo, que ya se metió a los seguidores en el bolsillo el pasado lunes con sus reflexiones contra los comentarios homófobos de la audiencia. "Hay una cosa que es verdad: los que lo hemos pasado mal de pequeños y los que nos lo han hecho pasar mal nos han convertido probablemente en las personas que somos ahora", añadió.

"Es lo que José Luis Algar llamaba 'La revancha de los pringados'. Los que se metían con nosotros tienen que vernos en la tele y tienen que comprar nuestros discos y tienen que gustarles nuestra música y les tienen que gustar nuestras películas", dijo justo antes de conseguir robarle una sonrisa a Nerea. En este vídeo puedes ver la clase completa.

Las palabras de Algar se hicieron populares hace unos meses cuando el actor Asier Etxeandia compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje contra los acosadores. "Ahora nos vais a escuchar por narices... No solo eso, nos vais a admirar. Nos vais a hacer ganar", decía en su exitosa nota.

Escribí este texto en septiembre de 2016. Creo que he perdido el papel... Lo hice un ataque de rabia de los que suelo tener veinte veces al día. Hoy @asieretxeandia lo ha compartido y se ha viralizado: huffinton post, la sexta... por todos lados. Es más de lo que podría pedir al escribir un texto rabioso... Una publicación compartida de Jose Luis Algar (@jlalgar) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 8:28 PST