El exjuez Baltasar Garzón ha sido entrevistado este miércoles en Cadena SER y ha hablado sobre el juicio a 'La Manada' por la supuesta violación grupal a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

Garzón se ha referido a los argumentos del abogado defensor de tres de los acusados, Agustín Martín Becerra, quien se refirió a sus clientes en sus conclusiones finales en estos términos: "Pueden parecer imbéciles, patanes, infantiloides, simples y primarios, pero son buenos hijos y quieren a su familia".

"El abogado", ha dicho el exjuez, "está utilizando los argumentos que considera mejores para defender a sus clientes, pero ser un buen hijo, un buen padre o buen hermano no te exime de haber cometido un hecho delictivo, si es que lo han cometido".

Pero su crítica no ha quedado ahí. Preguntado si le parecía que la estrategia de Martín Becerra de hablar casi a diario con los medios le parecía correcta, Garzón ha dicho lo siguiente: "Para mi es respetable la forma que cada uno tiene para defender a sus clientes. En mi caso, yo nunca defendería a un violador, pero eso no quiere decir que no respete a mis colegas que sí lo hagan. En mi caso hay unos límites que creo no debo sobrepasar. Pero es necesario que alguien lo haga para que vivamos en un sistema democrático".

El exjuez también ha asegurado que seguimos viviendo "en una sociedad altamente machista. Se tiende a justificar comportamientos inaceptables. Por ejemplo, incluir la conducta de la víctima no es el camino, nos debe llevar a la reflexión. Algo no estamos haciendo bien como sociedad".