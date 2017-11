La entrevista más desastrosa de Amaia de 'Operación Triunfo'

Los 12 concursantes que quedan dentro de la Academia de Operación Triunfo se sometieron la mañana del martes, antes del habitual reparto de temas para la siguiente gala, a una entrevista personal muy corta, de apenas unos minutos, por la periodista Mónica Tourón, aunque ellos no sabían que ella era periodista.

Touron les preguntó a todos los participantes lo mismo: sus tres mejores cualidades, los tres medios claves para que un artista llegue a su público, qué plataforma es la que más prestigio puede aportar a la trayectoria de un artista, quién les gustaría que le entrevistase y, como cuestión final, cuál es la vida media de un elefante africano en libertad.

Tras pasar unos cinco minutos con ellos de forma individual, Tourón juntó a todos y aseguró que estas entrevistas habían servido para ver cómo se comportaban ante los medios y la prensa, y también para descolocarles "un poquito" con la última. En general, todos aseguraban haberse sentido "mal", "estúpidos", "con presión". "Yo me he sentido analfabeta", afirmaba estupefacta Miriam. "Es para que veáis que cualquiera puede sentarse delante y puede empezar a hacer preguntas. Se trata de estar alerta cuando eres una persona pública", les explicó Touron.

Si Alfred aseguraba que "no hay otra cosa como una crítica de un concierto para darse a conocer" y que cree que es "muy importante la tarea que hace el artista de sí mismo en las redes sociales", Ricky se veía "perfeccionista, trabajador y polifacético", Aitana afirmaba que "las redes sociales son una forma muy rápida de llegar a todo sin ser muy conocido", Nerea aseguraba que le gustaría que la entrevistase Pablo Motos y Alfred, Jordi Évole... la más divertida fue, sin lugar a dudas, Amaia.

La joven pamplonesa, entre las favoritas del público, soltó una buena ristra de sus clásicos "No sé". Mientras que otros compañeros tardaron tres o cuatro minutos en el cuestionario con la periodista, Amaia tardó más de cinco. Empezó con un "Ay qué horror, que no se me ocurre, qué mal, es que no sé qué decir... Es que me ha pillado de sorpresa". "¿Sirve?", le preguntaba a Touron, cohibida, después de tardar más de un minuto y medio en decir sus tres cualidades. "Me estoy sintiendo tan patética...", decía.

La divertida entrevista de Amaia ha sido vista por 110.000 personas en menos de 24 horas (mientras que los del resto de compañeros tienen de media entre 15.000 y 30.000 visualizaciones, excepto la de Alfred, con casi 90.000). Los comentarios hacia la pamplonesa han sido en su mayoría de apoyo: "Yo en un examen un martes después de la gala de OT", "Amaia soy yo en la vida", "Me la como, qué nerviosa estaba" e incluso "Necesito que Bershka saque ya las camisetas con las frases de 'No sé, qué horror, qué mal' de Amaia."