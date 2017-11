La profunda reflexión de Jabois sobre la verdadera importancia de este beso en OT

El periodista Manuel Jabois ha querido poner en valor —en su comentario El beso de OT, en la Cadena Ser— el beso de Marina —expulsada en la última edición de OT y declarada bisexual— y su novio transexual Bastian en pleno prime time de la cadena pública española.

Plantea Jabois: "Para un niño trans no tienes ni idea de lo que significa que ese beso, esa relación, se haya metido en tantas casas y con tantas familias viendo la televisión".

Para el periodista, ahí radica la importancia de ese momento televisivo: "Por eso me parece tan importante ese beso, porque la normalización siempre empieza como noticia", afirma, antes de resaltar que "una niña o un niño homosexual, transexual, necesita saber que el mundo se parece a ellos. Para no crecer en soledad ni crecer pensando que son raros, incompatibles o extraños".

"Por ejemplo. Acabo de ver un reportaje, Fuera de juego de Richard Zubelzu. Habla de la relación imposible entre fútbol y homosexualidad. ¿En el primer deporte del mundo no hay ningún gay, en el deporte más popular de las calles no hay ningún gay? La mayoría de los niños quieren ser futbolistas cuando son pequeños, por tanto saben que tienen que ser oficialmente heterosexuales. Y todo eso falla estrepitosamente: porque en el fútbol hay muchos gays, porque muchos niños gays quieren ser futbolistas. Y a lo que se les condena es a ser futbolistas y actores al mismo tiempo".

Por ejemplo. Acabo de ver un reportaje, Fuera de juego de Richard Zubelzu. Habla de la relación imposible entre fútbol y homosexualidad. ¿En el primer deporte del mundo no hay ningún gay, en el deporte más popular de las calles no hay ningún gay? La mayoría de los niños quieren ser futbolistas cuando son pequeños, por tanto saben que tienen que ser oficialmente heterosexuales. Y todo eso falla estrepitosamente: porque en el fútbol hay muchos gays, porque muchos niños gays quieren ser futbolistas. Y a lo que se les condena es a ser futbolistas y actores al mismo tiempo".