La sorprendente confesión sexual de su cita en 'First Dates' deja a esta mujer con esta cara

Miguel, de 42 años, no se anduvo con tapujos. Cuando se sentaron en la mesa del programa de Cuatro First Dates, no tardó en sacarle a Minerva, de 40, un tema que le preocupaba: el de los gustos y los deseos sexuales de su pareja de cena.

Minerva no quiere saber nada de sinvergüenzas y Miguel tiene una cara de bueno que no veas #FirstDates494 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/Pd34lR7bud

Y vaya si su propuesta triunfó. A Minerva le encantó la propuesta de conversación de Miguel y, tras varios minutos de charla no apta para menores de 18 años, se llevó una inesperada sorpresa por parte de su cita: "Aunque normalmente el hombre prefiere un trio con dos mujeres a mí me pone más ver a mi pareja con otro hombre", aseguró Miguel, ante el gesto de entusiasmo de Minerva.

La conversación se desarrolló así:

Pincha aquí para acceder al vídeo

- Miguel. Hay una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Tú en el ámbito sexual cómo eres?

- Minerva. Yo en estos temas no me corto. Ni me corto ni me da vergüenza

- Miguel. Habiendo respeto, yo no me corto. Como yo digo siempre, soy más ardiente que un misto "encendío".

- Minerva. No tengo ningún problema, yo soy superardiente.

- Miguel. ¿Tú eres superardiente?

- Minerva. ¿No lo parece?

- Miguel. La verdad es que no.

- Minerva. ¿No lo parece?

- Miguel. Bueno, sí. Porque me dices que tienes mucha calor y tal. Pero por el otro lado, no lo sé yo...

- Minerva. Pues yo estoy acalorada siempre.

- Miguel. Te veo como un montón de pólvora. Te acercan un mechero y ardes...

- Minerva. Jajajaja, sí, y ardo rápido.

- Miguel. Bueno, yo tengo una mente...

- Minerva. ¿Sucia?

- Miguel. Sucia y fantasiosa.

- Minerva. Como todo el mundo.

- Miguel. A mí la persona clásica no me gusta en ese sentido.

- Minerva. A mí improvisar me encanta, el aquí te pillo aquí te mato.

- Miguel. A mí me encanta que mi pareja me pegue un par de guantazos en la cara y me diga un par de cosas bien dichas...

- Minerva. ¿Y los tríos?

- Miguel. Depende... le veo más gracia con un hombre y yo ver a mi pareja con otro hombre.

- Minerva. Pues ya quedaremos... es broma.

- Miguel. ¿Pues tú me dirás si es broma o no?