Tania Llasera recupera en Instagram una foto de sus inicios y está irreconocible

Samuel de Roman via Getty Images

El tiempo pasa para todos por igual, incluso para los presentadores de televisión. Tania Llasera ha compartido una imagen en Instagram de cuanto tenía 27 años. La presentadora de La Voz de Telecinco se encontraba hace 11 años haciendo uno de sus primeros castings para el programa musical No disparen al pianista de La 2 y éste era su aspecto.

27 años y un casting en TVE que me cambiaría la vida - como anécdota os cuento que mi novio de aquel entonces había roto conmigo la noche antes después de 3 años juntos y de la llantera tenía los párpados como morcillas así que me pinté un intento de ahumado para tapar aquello y lo di todo...Surtió efecto y me dieron el trabajo de reportera en #Nodisparenalpianista en La2 con @ruthjimeneztv de presentadora y @johannwald de compi, Buenos tiempos Monsoon! Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 2:54 PST

La presentadora compartió la foto contando lo que le ocurrió la noche anterior con su expareja. "Como anécdota os cuento que mi novio de aquel entonces había roto conmigo la noche antes después de tres años juntos y de la llantera tenía los párpados como morcillas", comenta en su publicación.

Llasera se ha mostrado orgullosa más de una vez de su aspecto físico, aunque le lloviesen las críticas. De hecho, ya publicó una reflexión contra aquellos que la criticaban por aumentar de peso en la que aseguró que "la belleza no es la felicidad". Esta vez los usuarios de Instagram han reaccionado lanzándole piropos y diciendo que "no hay mal que por bien no venga" o que el chico que la dejó "se lo perdía".

No disparen al pianista es un programa musical que se emitió entre 2008 y 2009 en La 2 y por el que han pasado nombres como David Bowie, Juanes o Beyoncé. Éste o es el único que presentó Llasera. Mientras trabajaba en el formato de TVE, también aparecía en el canal musical de televisión Fly Music. En este vídeo se le puede ver en el siguiente vídeo entrevistando al grupo Al Berkowitz. Entonces estaba prácticamente igual que en la foto.