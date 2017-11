Cae Matt Lauer, presentador estrella de EEUU, por denuncias de acoso sexual

La cadena de televisión NBC News despidió de forma fulminante el miércoles a su famoso presentador Matt Lauer, muy popular en Estados Unidos, tras ser acusado por una colega de "conducta sexual inapropiada", en una nueva réplica del terremoto Weinstein.

La noticia surge más de una semana después del despido del presentador estrella de las cadenas CBS y PBS, Charlie Rose, después de que salieran a la luz ocho mujeres acusando al célebre entrevistador de haberlas acosado sexualmente.

Para sorpresa general, la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino The Today Show junto a Lauer, fue quien anunció su salida del canal.

La nota, firmada por el presidente del consejo de administración de NBC News, Andy Lack, explicaba que la decisión fue tomada tras "una queja de una colega sobre la conducta sexual inapropiada de Matt Lauer en su lugar de trabajo". "También teníamos razones para creer que podía no tratarse de un incidente aislado", agregó Andy Lack.

Un día después de su despedida, Lauer se ha pronunciado al respecto: "A todas las personas a las que he hecho daño, lo siento de veras. Mientras escribo esto me doy cuenta de la magnitud del año y de la decepción que dejó en mi casa y en la NBC".

Horas después del anuncio, la revista de entretenimiento Variety publicó el testimonio de varias mujeres que, bajo anonimato, también afirman haber sido acosadas por él.El diario The New York Times informó posteriormente que dos mujeres contactaron a NBC para quejarse del comportamiento de Lauer. Una de ellas dijo haber tenido una relación no consentida en el despacho del periodista.

Lauer, de 59 años, es una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense. Desde 1997 presentaba The Today Show y, según la prensa, en 2016 renovó su contrato dos años, con un salario anual de 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros).

Varios medios apuntan que los presuntos hechos ocurrieron en los Juegos Olímpicos de invierno en Sotchi en 2014, que NBC transmitió en Estados Unidos.

El abogado de la presunta víctima declinó confirmar la información, pero manifestó su satisfacción por la celeridad con que NBC atendió las acusaciones de su cliente.

Varios medios estadounidenses desempolvaron inmediatamente una entrevista con la periodista estrella Katie Couric, quien contó en 2012 que Lauer, a quien acompañó en The Today Show más de una década, "le pellizcaba a menudo las nalgas".

Otras personas, incluido el expresentador del canal MSNBC Keith Olbermann, dijeron que Lauer tenía fama de ser autoritario y manipulador.

El presidente Donald Trump también reacción en Twitter: "Wow, Matt Lauer acaba de ser despedido de NBC por 'comportamiento sexual inapropiado en su lugar de trabajo'. ¿Pero cuándo los altos ejecutivos de NBC y Comcast serán despedidos por publicar tantas noticias falsas? ¡Fíjense en el pasado de Andy Lack!".

