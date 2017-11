Finlandia ilegaliza a un grupo neonazi

Un tribunal de Finlandia ha ilegalizado al grupo neonazi Movimiento de Resistencia Nórdica (PVL) al entender que existe una "necesidad social urgente" para prohibir a una organización que recurre a discursos de odio e incitación de la violencia.

El tribunal de la región de Pirkanmaa, en la zona suroeste de Finlandia, ha concluido que "la asociación ofende a los grupos étnicos y extiende el discurso del odio". También denuncia que la formación "insta a sus seguidores a usar la violencia y el acoso contra los supuestos enemigos".

"Hay una necesidad social urgente de cerrar una asociación como PVL", ha zanjado la corte.

Un miembro de este grupo fue condenado en 2017 a dos años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de un joven de 28 años al que había atacado durante una manifestación en Helsinki.

El sentimiento xenófobo ha crecido en Finlandia, un país de 5,5 millones de habitantes al que llegaron en 2015 unos 32.000 migrantes y refugiados, en el marco de la crisis migratoria que se extendió por todo el continente.

Una de las imágenes más famosas relacionadas con este grupo se produjo hace más de un año, cuando una mujer se plantó en una marcha de la PVL y, puño en alto, se encaró a algunos de los manifestantes nazis.

Esta fue la imagen:

