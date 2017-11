La presentadora Tamara Gorro y sus hábitos alimenticios durante el embarazo se han convertido estos días en objeto de polémica. El pasado 19 de noviembre subió una fotografía a su perfil de Instagram en la que decía que las mujeres no tenían por qué preocuparse sobre si comer o no dulces y comida basura. La imagen generó muchos comentarios críticos y ahora ha rectificado en el vídeo semanal de su canal de YouTube diciendo que se explicó "como dirían en Argentina, como el orto" y ha añadido que su intención era dirigirse a aquellas personas excesivamente preocupadas por el peso durante el embarazo, hacer referencia a su salud ni a la de su hijo.

"Hubo mucha gente que criticó el contenido de la foto. Entiendo al 100% a las personas que lo criticaban y también a los que lo apoyaban", ha detallado Gorro en su vídeo, en el que también ha asegurado ser una persona muy deportista a la que le gusta cuidarse, pero que nunca se ha privado de comer ningún tipo de dulce o capricho. "Cuando como sano, mi metabolismo funciona mucho mejor. Pero lo que quería decir con esa foto es que estando embarazada se coge peso de por sí y hay mucha gente que se preocupa por eso. No hablo de la salud, hablo solo del peso. Quería decir: 'Chicas no os preocupéis por los kilos, que os comáis un chocolate si os apetece'. Eso lo diría igual sin estar embarazada", ha aclarado.

"Otro tema es lo de la salud, lo que comemos es lo que le pasamos al bebé y no podemos alimentarnos a base de comida basura. Pero que si un día te apetece un dulce, te lo tomes. A quien le guste bien y a quien no también. La foto iba dirigida a esas personas que dicen: 'Me como un chocolate y voy a engordar'. Come porque da igual lo que peses", ha enfatizado Gorro.

La presentadora también ha explicado en su vídeo que tendrá que seguir en reposo otra semana más debido al riesgo de nacimiento prematuro. "El objetivo es llegar a la semana 37 y lo conseguiremos", ha asegurado.

LA FOTOGRAFÍA DE LA POLÉMICA

En la imagen compartida en su perfil de Instagram el 19 de noviembre, se puede ver a la presentadora rodeada de dulces. El pie de foto dice: "Respeto al 100% las mujeres embarazadas que se privan de comer cualquier cosa que las haga coger peso. Pero si de algo sirve mi opinión, os diría lo siguiente: 'Comer lo que os apetezca, sin miedo a nada. Los kilos se pierden, pero la felicidad NUNCA podemos dejarla escapar". Gorro también hace una aclaración en la fotografía diciendo que no hay que perder de vista los alimentos básicos del bebé.

Las reacciones de sus seguidores provocaron una auténtica batalla. Varios nutricionistas comentaron la publicación calificándola de "irresponsable" y hablando de posibles consecuencias como pueden ser la diabetes gestacional, el riesgo de problemas cardiovasculares o el futuro sobrepeso para el bebé.

Los defensores de la presentadora alegaron que "cada uno puede hacer lo que quiera" y que "comer un dulce de vez en cuando no es malo, ni estando embarazada". Sin embargo, su opinión era rebatida por otros usuarios que pedían a Gorro que controlase ese tipo de comentarios debido a su influencia en el público. Tamara Gorro tiene 934 mil seguidores en Instagram y y cerca de 266 mil suscriptores en YouTube.