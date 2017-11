Risto Mejide ya tiene 43 años. El presentador de Chester (Cuatro) celebró este miércoles 29 de noviembre su cumpleaños y su mujer, la influencer Laura Escanes, lo felicitó a ritmo de Becky G.

La joven de 21 años se rió de los que critican la diferencia de edad en la pareja, que contrajo matrimonio el 20 de mayo de 2017, y recurrió al tema Mayores para festejar esta fecha. La letra de la canción, que TVE censuró en la primera gala de Operación Triunfo (La 1), le viene como anillo al dedo, sobre todo la parte que dice: "A mí me gustan mayores | De esos que llaman señores | De los que te abren la puerta |Y te mandan flores".

Esa es la parte de la canción que suena en el vídeo de felicitación que Escanes colgó en su perfil de Instagram. En él, Mejide aparece interpretando el papel del cumpleañero aburrido sentado en una silla con cara de pocos amigos, mientras que su mujer baila y se contonea a su alrededor.

FELICIDADES AL HOMBRE MÁS MARAVILLOSO DEL MUNDO ❤️ TE AMO #toelrrato ✨ @ristomejide Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 2:02 PST

En la grabación, que ha conseguido más de 800.000 reproducciones y cuenta con cerca de 2.700 comentarios, suenan 40 segundos de la canción. En la primera parte de la letra se reivindica que la edad no importa, mientras que en la segunda se refiere al tamaño... Ese sí que importa a la intérprete del tema y también le importó a TVE.

Me gusta un caballero

Que sea interesante

Que sea un buen amigo

Pero más un buen amante

¿Qué importa unos años de más?

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Loca

Mejide recibió con alegría la publicación de Escanes y respondió en estos términos reggeatoneros.

En su cuenta de Instagram, el presentador se tomó su cumpleaños más en serio y se limitó a mandar un mensaje de agradecimiento a padres, hijo, amigos, esposa, enemigos y seguidores de la red social. "Si no fuera por vosotros, no sería yo", asegura. Su publicación cuenta con más de 50.000 Me gusta.

... y a todos vosotros también. #43 #happy Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 1:13 PST